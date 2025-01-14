Огромная утечка раскрыла все о будущих смартфонах Galaxy S25, включая качественные рендеры

До запуска Galaxy S25 остается чуть больше недели, поэтому традиционно мы получаем все больше утечек. Прошедшие выходные принесли полные характеристики трех новых смартфонов от Samsung, хотя на приглашении мы видели четыре силуэта. Судя по всему, модель Slim компания пока смогла уберечь от слива.

Все будущие новинки используют Snapdragon 8 Elite, имеют схожие дисплеи по сравнению с предыдущей моделью и будут работать под управлением One UI 7 на базе Android 15. Кроме того, они получили одинаковый объем оперативной памяти, чтобы одинаково хорошо работать с искусственным интеллектом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Android Headlines.

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Характеристики линейки Galaxy S25

Вот подробные данные обо всех трех смартфонах:

Galaxy S25 Galaxy S25+ Galaxy S25 Ultra Экран 6,2 дюйма, 2340×1080, 120 Гц 6,7 дюйма, 3120×1440, 120 Гц 6,9 дюйма, 3120×1400, 120 Гц Процессор Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Память 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ ОЗУ 12 ГБ оперативной памяти 12 ГБ оперативной памяти 12 ГБ оперативной памяти Аккумулятор 4000 мАч 4900 мАч 5000 мАч Проводная зарядка 25 Вт 45 Вт 45 Вт Беспроводная зарядка Да Да Да Основная задняя камера 50 МП 50 МП 200 МП Ультраширокая камера 12 МП 12 МП 50 МП Телефотокамера 10 Мп 3x 10 Мп 3x 50 Мп 5x, 10 Мп 3x Фронтальная камера 12 МП 12 МП 12 МП Подключение Две SIM/eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Две SIM/eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Две SIM/eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Операционная система Android 15 с One UI 7 Android 15 с One UI 7 Android 15 с One UI 7 Размеры 146,9 x 70,5 x 7,2 мм 158,4 x 75,8 x 7,3 мм 162,8 x 77,6 x 8,2 мм Вес 162 грамма 190 граммов 218 граммов

Кроме того, Android Headlines также поделился более 70 изображениями серии Galaxy S25, показывая все три телефона со всех сторон и в разных цветах. Вы можете просмотреть некоторые из этих изображений ниже.

Samsung Galaxy S25 Ultra / Фото Android Headlines

Galaxy S25 представлен в светло-голубом, зеленом, темно-синем и серебристом цветах.

Galaxy S25+ получит те же цвета.

Galaxy S25 Ultra будет представлен в фиолетовом, серебристом, синем и белом цветах.

Samsung Galaxy S25 и Galaxy S25+ / Фото Android Headlines

Напомним, презентация Samsung состоится 22 января. Компания уже открыла прием заказов на смартфоны.