Презентация начнется в 16:00 по киевскому времени, будет представлен ряд новинок, в частности смарт-перстень Galaxy Ring, часы Galaxy Watch7, Watch Ultra, а также наушники Galaxy Buds3 и Buds3 Pro, информирует Техно 24.

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Новые складные смартфоны

Galaxy Fold6 и Flip6 будут тоньше и легче своих предшественников. Они будут иметь обновленные дисплеи и улучшенное время автономной работы.

Fold6 будет иметь 7,6-дюймовый основной экран и 6,3-дюймовый внешний экран с пиковой яркостью 2600 кд/м² и 1750 кд/м² соответственно.

Работая на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Fold6 на 14 граммов легче, на 1,4 мм короче, на 1 мм шире и на 1,3 мм тоньше в сложенном состоянии по сравнению с Fold5. В разложенном состоянии он на 1,4 мм короче, на 2,7 мм шире и на 0,5 мм тоньше. Несмотря на эти изменения, он сохраняет тот же аккумулятор емкостью 4400 мАч и прочный алюминиевый корпус.

Galaxy Flip6 будет иметь 6,7-дюймовый основной экран и 3,4-дюймовый внешний экран с 50-мегапиксельным сенсором основной камеры (f/1.8). Он также использует процессор Snapdragon 8 Gen 3 в паре с 12 ГБ оперативной памяти.

Flip6 немного тоньше своего предшественника и оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, что увеличивает время работы в сети LTE на два часа, а время воспроизведения видео – на три часа. Кроме того, он поддерживает режим переводчика для двуязычного дисплея и имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP48.

Смарт-часы и наушники

Samsung также представит Galaxy Watch7, доступны в двух размерах и в моделях с поддержкой LTE и Bluetooth, все они выполнены в алюминиевом корпусе. Премиальный Galaxy Watch Ultra, изготовлен из титана, будет конкурировать с Apple Watch Ultra 2. Galaxy Watch Ultra диаметром 47 мм будет работать на новом микропроцессоре Exynos W1000, изготовленном по 3-нм техпроцессу, а его ожидаемая цена составит около 700 долларов США.

Кроме того, будут представлены обновленные Galaxy Buds3 и Buds3 Pro. Новые наушники, напоминающие Apple AirPods, имеют дужки и светодиодные ленты для индикации уровня заряда батареи. Ожидается, что микрофоны будут улучшены, а Buds3 Pro смогут работать до 6 часов с включенным шумоподавлением и до 7 часов без него.

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Умное кольцо Smart Ring

На мероприятии также будет продемонстрировано Galaxy Ring, ранее показанный на MWC 2024. Это умное кольцо может измерять пульс, уровень стресса, температуру кожи, отслеживать сон и контролировать храп, и все это синхронизируется со смартфоном.