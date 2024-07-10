Презентація розпочнеться о 16:00 за київським часом, буде представлено низку новинок, зокрема смарт-перстень Galaxy Ring, годинник Galaxy Watch7, Watch Ultra, а також навушники Galaxy Buds3 і Buds3 Pro, інформує Техно 24.

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Нові складні смартфони

Galaxy Fold6 і Flip6 будуть тоншими і легшими за своїх попередників. Вони матимуть оновлені дисплеї та покращений час автономної роботи.

Fold6 матиме 7,6-дюймовий основний екран та 6,3-дюймовий зовнішній екран з піковою яскравістю 2600 кд/м² та 1750 кд/м² відповідно.

Працюючи на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Fold6 на 14 грамів легший, на 1,4 мм коротший, на 1 мм ширший і на 1,3 мм тонший у складеному стані порівняно з Fold5. У розкладеному стані він на 1,4 мм коротший, на 2,7 мм ширший і на 0,5 мм тонший. Попри ці зміни, він зберігає той самий акумулятор ємністю 4400 мАг і міцний алюмінієвий корпус.

Galaxy Flip6 матиме 6,7-дюймовий основний екран та 3,4-дюймовий зовнішній екран з 50-мегапіксельним сенсором основної камери (f/1.8). Він також використовує процесор Snapdragon 8 Gen 3 в парі з 12 ГБ оперативної пам'яті.

Flip6 трохи тонший за свого попередника і оснащений акумулятором ємністю 4000 мАг, що збільшує час роботи в мережі LTE на дві години, а час відтворення відео – на три години. Крім того, він підтримує режим перекладача для двомовного дисплея та має захист від пилу та вологи за стандартом IP48.

Смарт-годинники та навушники

Samsung також представить Galaxy Watch7, доступний у двох розмірах і в моделях з підтримкою LTE та Bluetooth, всі вони виконані в алюмінієвому корпусі. Преміальний Galaxy Watch Ultra, виготовлений з титану, буде конкурувати з Apple Watch Ultra 2. Galaxy Watch Ultra діаметром 47 мм працюватиме на новому мікропроцесорі Exynos W1000, виготовленому за 3-нм техпроцесом, а його очікувана ціна становитиме близько 700 доларів США.

Крім того, будуть представлені оновлені Galaxy Buds3 та Buds3 Pro. Нові навушники, що нагадують Apple AirPods, мають дужки та світлодіодні стрічки для індикації рівня заряду батареї. Очікується, що мікрофони будуть покращені, а Buds3 Pro зможуть працювати до 6 годин з увімкненим шумозаглушенням і до 7 годин без нього.

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Розумний перстень Smart Ring

На заході також буде продемонстровано Galaxy Ring, раніше показаний на MWC 2024. Цей розумний перстень може вимірювати пульс, рівень стресу, температуру шкіри, відстежувати сон і контролювати хропіння, і все це синхронізується зі смартфоном.