Samsung подалась в робототехнику, инвестировав в южнокорейскую Rainbow Robotics

Samsung Electronics стала крупнейшим акционером южнокорейского производителя робототехники Rainbow Robotics. Она и до того делала некоторые инвестиции в эту компанию, но теперь увеличила свою долю с 14,7% до 35%, добавив еще 181 миллиард долларов.

Детали

Гигант электроники, который заплатил 86,8 миллиарда корейских вон (около 59 миллиардов долларов) за 14,7% акций в 2023 году, заявил, что покупает еще одну долю, чтобы усилить свой отдел робототехники и ускорить разработку человекоподобных роботов. Rainbow Robotics будет интегрирована как дочерняя компания Samsung, и ожидается, что сделка будет завершена в феврале 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

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Компания также заявила, что создаст Офис робототехники будущего, который будет подчиняться непосредственно главному исполнительному директору. Это соглашение позволит Rainbow Robotics выйти на зарубежные рынки, используя возможности Samsung.

Компания Rainbow, основана в 2011 году исследователями Корейского института передовых технологий (KAIST), разработала двуручные мобильные манипуляторы (роборуки) и автономных мобильных роботов для применения в производстве и логистике. Она также имеет роботов-гуманоидов (серия HUBO) и серию роботов, которые называются "коботами", где частица "ко" означает коллаборацию, сотрудничество с человеком. Это некие роботы-помощники.



Робот из серии HUBO / Фото Rainbow Robotics

В компании сейчас работает 86 сотрудников. Основатель Rainbow, доктор Джун-хо О, бывший крупнейший акционер почетный профессор KAIST, останется в компании, чтобы возглавить новый проект под названием Future Robotics Office в Samsung, а также выступать в роли советника.

Samsung является лишь одной из многих компаний, которые вступили в гонку человекоподобных роботов, способных работать автономно.

Microsoft и OpenAI планируют использовать свои технологии для человекоподобных роботов.

Tesla в 2024 году в очередной раз демонстрировала свой собственный взгляд на роботов – Optimus.

Nvidia также планирует в следующем году выпустить новую линейку компактных компьютеров для человекоподобных роботов под названием Jetson Thor.

В 2022 году Samsung заявила, что робототехника, наряду с искусственным интеллектом, 5G и автомобильной электроникой, будет ключевой частью ее будущих инициатив.