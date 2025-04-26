Известна причина масштабного сбоя в работе "Новой почты" и Дии
- Сбой в работе "Новой почты" и Дии 26 апреля вызван отключением света в дата-центре облачного провайдера De Novo.
- Проблемы возникли во время замены источников бесперебойного питания, что привело к временному прекращению энергоснабжения и недоступности облачной инфраструктуры.
В субботу, 26 апреля, украинцы жаловались на сбой в работе терминалов, банков и электронных сервисов, в частности "Новой почты" и Дии. Причиной стали технические проблемы у облачного провайдера De Novo, на котором хостятся эти сервисы.
Причину массового сбоя объяснил директор по маркетингу компании De Novo Дмитрий Бахмацкий для "Экономической правды", сообщает 24 Канал.
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Какова причина масштабного сбоя 26 апреля
Бахмацкий объяснил, что основная причина сбоя – это отключение света в дата-центре. Проблема возникла во время замены источников бесперебойного питания.
Проблема возникла не из-за кибератаки. Возникла нештатная ситуация - один из магистральных автоматов аварийно временно прекратил подачу энергии на часть систем распределения питания. Как следствие, исчез доступ к облачной инфраструктуре,
– сообщил директор по маркетингу.
Сбой произошел в субботу в 8:00. Сейчас работа дата-центра стабилизируется. Питание восстановлено и технические специалисты компании работают над восстановлением сервисов.
Утром 26 апреля украинцы начали массово жаловаться на сбой в работе терминалов. Нельзя было рассчитаться карточкой в магазинах или в метро, также не работали Google и Apple Pay.
Наблюдались проблемы с пополнением карты и безналичной оплатой в такси, а также был сбой в приложениях Дия и "Новая почта".