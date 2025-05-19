Утром пользователи ChatGPT начали массово сообщать о сбоях в работе инструмента. Согласно данным Downdetector, 89% жалоб касаются общих проблем с доступом, информирует 24 Канал. Это может проявляться в виде долгого времени отклика, прерывания сеанса или полного отсутствия доступа к сервису.
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Сейчас официальных комментариев от OpenAI о причинах сбоя пока нет. Не известно также, или проблема локализована в отдельных регионах, или имеет глобальный характер.
Сбои в ChatGPT / Скриншот 24 Канала
Что делать пользователям?
Если вы столкнулись с проблемами в работе ChatGPT, стоит попробовать следующие шаги:
- Проверить соединение с интернетом – иногда проблема может быть связана с нестабильным подключением.
- Обновить страницу или перезапустить браузер – в некоторых случаях это помогает восстановить доступ.
- Попробовать другой браузер или устройство – это позволит исключить локальные проблемы.
- Следить за обновлениями от OpenAI – официальные каналы могут предоставить информацию о восстановлении работы.
- Проверить Downdetector – если проблема массовая, там регулярно обновляется информация о состоянии сервиса.
В настоящее время советуем дождаться официальных сообщений от OpenAI и попробовать повторить попытку подключения позже.