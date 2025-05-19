Вранці користувачі ChatGPT почали масово повідомляти про збої в роботі інструменту. Згідно з даними Downdetector, 89% скарг стосуються загальних проблем із доступом, інформує 24 Канал. Це може проявлятися у вигляді довгого часу відгуку, переривання сеансу або повної відсутності доступу до сервісу.

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Наразі офіційних коментарів від OpenAI щодо причини збою поки немає. Не відомо також, чи проблема локалізована в окремих регіонах, чи має глобальний характер.



Збої в ChatGPT / Скриншот 24 Каналу

Що робити користувачам?

Якщо ви зіткнулися з проблемами в роботі ChatGPT, варто спробувати наступні кроки:

Перевірити з'єднання з інтернетом – іноді проблема може бути пов'язана з нестабільним підключенням. Оновити сторінку або перезапустити браузер – у деяких випадках це допомагає відновити доступ. Спробувати інший браузер або пристрій – це дозволить виключити локальні проблеми. Слідкувати за оновленнями від OpenAI – офіційні канали можуть надати інформацію щодо відновлення роботи. Перевірити Downdetector – якщо проблема масова, там регулярно оновлюється інформація про стан сервісу.

На цей час радимо дочекатися офіційних повідомлень від OpenAI та спробувати повторити спробу підключення пізніше.