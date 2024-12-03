Интернет-кабель между Швецией и Финляндией снова поврежден: более 6000 человек пострадали

Компания GlobalConnect сообщила о значительных перебоях в работе линий интернет-связи между Швецией и Финляндией, причем повреждения произошли в двух разных местах в начале этой недели. Инциденты, которые начались в понедельник, затронули примерно 6 000 частных клиентов и 100 корпоративных пользователей.

Один из перебоев был связан с проведением земляных работ, в то время, как причина второго остается невыясненной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Восстановление связи продолжается

Компания GlobalConnect успешно устранила первую причину повреждения, восстановив доступ к интернету для большинства пользователей, но работы по устранению второй проблемы продолжаются.

Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне прокомментировала ситуацию через социальную платформу X, заявив, что власти в сотрудничестве с компанией серьезно относятся к этому вопросу. Однако финская полиция подтвердила, что пока не проводит уголовного расследования инцидентов.

История повреждения кабелей в Европе

В последнее время в Балтийском регионе растет беспокойство относительно безопасности и надежности коммуникационной инфраструктуры. Среди заметных инцидентов – повреждение подводных кабелей НАТО, соединяющих Финляндию с Германией и Литву со Швецией.

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Эти события побудили международные организации, такие как Международный союз электросвязи (МСЭ) и Международный совет по защите кабелей (МСЗК), создать совет, занимающийся обеспечением устойчивости подводных кабельных сетей.