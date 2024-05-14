По цене 700 долларов, Dyson WashG1 выйдет на рынок уже этой осенью как первое специализированное решение для мытья пола от бренда. Однако устройство не имеет никаких интеллектуальных технологических или роботизированных функций, кроме режима самостоятельной очистки, который работает от аккумулятора.

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В чем заключается особенность WashG1

Несмотря на отсутствие возможности подключения приложений или автономных функций, инженерное мастерство Dyson просматривается в дизайне WashG1.

Для решения распространенной проблемы традиционных швабр – разбрызгивания грязной воды во время уборки – в устройстве используется уникальный механизм. Непрерывно подавая чистую воду на насадки из микрофибры во время работы, он обеспечивает тщательную уборку без потребности касаться моющих элементов швабры руками.



Dyson WashG1 / Фото Dyson

Одной из выдающихся особенностей WashG1 является ее способность к самоочистке, что обеспечивает беспроблемное обслуживание для пользователей. Хотя для этого необходимо вручную сливать грязную воду и очищать лоток для мусора, для удобства компоненты можно мыть в посудомоечной машине.

Кроме того, ролики устройства могут проходить самоочистку, что упрощает подготовку к следующим сеансам уборки.

Благодаря продуманной конструкции WashG1 имеет небольшой вес и длительное время работы от аккумулятора. Благодаря продолжительности работы до 35 минут и большому резервуару для чистой воды, он обещает эффективную уборку до 300 квадратных метров за одно использование.

Швабра Dyson WashG1: смотрите видео

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На рынке, где традиционные швабры часто не справляются с поставленными задачами, амбициозный выход Dyson WashG1 является интересным решением. В то же время высокая цена делает гаджет премиальным, неким iPhone среди обычных швабр, который, несмотря на все, очень хочется приобрести.