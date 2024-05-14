За ціною 700 доларів, Dyson WashG1 вийде на ринок вже цієї осені як перше спеціалізоване рішення для миття підлоги від бренду. Однак пристрій не має жодних інтелектуальних технологічних чи роботизованих функцій, окрім режиму самостійної очистки, який працює від акумулятора.

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У чому полягає особливість WashG1

Попри відсутність можливості підключення застосунків або автономних функцій, інженерна майстерність Dyson проглядається в дизайні WashG1.

Для вирішення поширеної проблеми традиційних швабр – розбризкування брудної води під час прибирання – в пристрої використовується унікальний механізм. Безперервно подаючи чисту воду на насадки з мікрофібри під час роботи, він забезпечує ретельне прибирання без потреби торкатися миючих елементів швабри руками.



Dyson WashG1 / Фото Dyson

Однією з визначних особливостей WashG1 є її здатність до самоочищення, що забезпечує безпроблемне обслуговування для користувачів. Хоча для цього необхідно вручну зливати брудну воду та очищати лоток для сміття, для зручності компоненти можна мити в посудомийній машині.

Крім того, ролики пристрою можуть проходити самоочищення, що спрощує підготовку до наступних сеансів прибирання.

Завдяки продуманій конструкції WashG1 має невелику вагу та тривалий час роботи від акумулятора. Завдяки тривалості роботи до 35 хвилин і великому резервуару для чистої води, він обіцяє ефективне прибирання до 300 квадратних метрів за одне використання.

Швабра Dyson WashG1: дивіться відео

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На ринку, де традиційні швабри часто не справляються з поставленими завданнями, амбітний вихід Dyson WashG1 є цікавим рішенням. Водночас висока ціна робить ґаджет преміальним, таким собі iPhone серед звичайних швабр, який, попри все, дуже хочеться придбати.