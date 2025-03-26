Signal: как работает популярный зашифрованный мессенджер

Signal стал одним из самых популярных мессенджеров последних лет, особенно среди специалистов по кибербезопасности, журналистов, госслужащих и IT-сообщества. Приложение, которое когда-то было известно только в узких кругах, теперь получило широкое распространение благодаря своим возможностям конфиденциального общения.

Недавно Signal оказался в центре внимания после того, как главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга случайно добавили в групповой чат, где высокопоставленные чиновники администрации Трампа обсуждали возможный авиаудар по Йемену, рассказывает 24 Канал.

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Коротко о политическом скандале и реакции основателя Signal

По словам Голдберга, в чат под названием "Houthi PC small group" (что, вероятно, принадлежал к комитету по вопросам безопасности) входили вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Гегсет, директор Национальной разведки Тулси Габбард и госсекретарь Марко Рубио.

Основатель Signal и бывший CEO компании Мэтью Розенфельд (известный под псевдонимом Moxie Marlinspike) отреагировал на ситуацию с юмором. В соцсети X он написал:

Есть много замечательных причин пользоваться Signal. Теперь к ним добавилась возможность для вице-президента США случайно добавлять вас в групповые чаты для координации военных операций.

Как работает Signal?

Signal является одним из самых безопасных мессенджеров благодаря использованию сквозного шифрования (end-to-end encryption).

Это означает, что сообщения зашифрованы таким образом, что их может прочитать только отправитель и получатель. Даже сама компания Signal, мобильные операторы или правительства не могут получить доступ к этим данным.

Впрочем, этот уровень безопасности обеспечивается только в том случае, если оба участника общения пользуются Signal. Если один из них использует другой мессенджер или стандартные SMS, конфиденциальность не гарантируется.

И все же Signal неоднократно пытались взломать различными способами. Например, российским хакерам удалось получить доступ к учетным записям некоторых украинских военных в Signal, используя функцию "связанных устройств" для привязки аккаунтов к себе через поддельные QR-коды.

Основные функции Signal

Signal предлагает стандартные возможности для обмена текстовыми сообщениями, голосовыми звонками, видеозвонками, обмена фото, видео и другими файлами. Приложение доступно бесплатно для iPhone, Android, Mac и ПК.

Пользователи Android могут установить Signal как приложение по умолчанию для SMS. Кроме того, мессенджер поддерживает групповые чаты с возможностью назначения администраторов, установки таймеров для исчезновения сообщений и управления участниками. Максимальное количество пользователей в группах сейчас составляет 1000 человек.

Чтобы защитить свои сообщения от постороннего доступа, пользователи могут заблокировать приложение Signal с помощью пароля или отпечатка пальца.

Как установить Signal в Украине

Регистрация в Signal требует указания номера телефона, но пользователи могут скрыть его, используя Google Voice или другие альтернативные номера.

Apple-пользователям рекомендуется выключить функцию "Показывать звонки в последних" в настройках приватности, чтобы история звонков в Signal не сохранялась в облачном хранилище.

Для того, чтобы пользоваться Signal в Украине нужно скачать мессенджер в одном из магазине приложений:

Среди дополнительных возможностей – исчезновение сообщений через заданное время, а также настройки фотографий, которые исчезают после одного просмотра.

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Signal продолжает оставаться одним из самых надежных мессенджеров для конфиденциального общения. Несмотря на скандалы и критику, его популярность среди пользователей, которые ценят приватность, остается высокой.