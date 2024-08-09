В России заблокировали мессенджер Signal, на очереди WhatsApp

В России продолжают наступление на соцсети. 9 августа пользователи жаловались на перебои с Signal – его можно было открыть только с VPN. Затем Роскомнадзор заявил о блокировке, передает 24 Канал.

Вероятно, YouTube в России уступит VK. Сейчас ролики грузятся значительно медленнее, а все русскоязычные видео с иностранного хостинга перельют на сервис VK до осени.

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Почему в России заблокировали мессенджер Signal

Это произошло "в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях". Интересно, что Роскомнадзор заявил об этом журналистам, а на их сайте нет этой информации.

В то же время там есть кое-что другое: "реестр социальных сетей". В него вошли Likee, TikTok, Twitter, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, LiveJournal, Пикабу, Pinterest, Rutube, Дзен, Twitch, Discord, Yappy. Владельцы этих соцсетей должны мониторить контент и удалять детскую порнографию, "суицидальный и пронаркотический контент". И вообще – ту информацию, которая представляет "общественную опасность". Конечно, это понятие можно трактовать очень широко.

Ниже Роскомнадзор приводит перечень штрафов на миллионы рублей, которые уже наложили на эти сети.

В России могут запретить и WhatsApp

Signal считают одним из самых безопасных мессенджеров, ведь он использует протокол сквозного шифрования для всех чатов, что позволяет защитить сообщения от перехвата. Мессенджер использует стандартные номера сотовых телефонов в качестве идентификаторов и обеспечивает полную связь с другими пользователями с помощью сквозного шифрования. Приложения сервиса имеют механизмы, с помощью которых пользователи могут самостоятельно проверять личность своих контактов и целостность канала данных.

Это может произойти осенью. В корпорации VK размышляют, на что заменить WhatsApp. Сначала думали о "VK Мессенджер" как "единственном православном мессенджере", но у него слабые показатели. Лучше всего подходит "ТамТам".

Провели исследование, как сделать норм мессенджер, чтобы он все тянул и мог сравниться с ватсапом. Вот решили за основу брать "ТамТам",

– сообщили изданию "Верстка" источники в VK.