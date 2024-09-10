Ведущий архитектор PlayStation Марк Черни (Mark Cerny) провел девятиминутную презентацию, продемонстрировал обновленный графический и более быстрый центральный процессоры Pro, направленные на улучшение производительности игрового процесса и поддержку более графически требовательных игр, информирует Техно 24.

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Как сообщает The Verge, разработчики были проинформированы предварительно, чтобы обеспечить совместимость их игр с обновленной консолью.

Презентация Sony: смотрите онлайн

Что известно о PS 5 Pro



Консоль PlayStation 5 Pro / Фото Sony

PlayStation 5 Pro может похвастаться значительными аппаратными улучшениями по сравнению с оригинальной PS5. Обновленная консоль сосредоточена на трех ключевых направлениях: мощный графический процессор, расширенные возможности трассировки лучей и специальное масштабирование, управляемое искусственным интеллектом.



Три "кита" новой PlayStation 5 Pro / Фото Sony

Серни сообщил, что PS5 Pro будет работать на 45% быстрее по сравнению с оригинальной PS5. Такое повышение мощности улучшит детализацию игры, увеличит частоту кадров и уменьшит потребность игроков выбирать между режимами производительности и точности – опция, которой большинство игроков сейчас предпочитают.

Игроки выбирают производительность примерно в трех четвертях случаев,

– отметил Серни.

Графический процессор PS5 Pro теперь содержит на 67% больше вычислительных блоков и на 28% больше памяти, что способствует улучшению возможностей рендеринга.



PS5 Pro стала мощнее / Фото Sony

Эта дополнительная вычислительная мощность будет особенно полезной для игр с трассировкой лучей, причем Sony указывает, что лучи будут отрабатываться с тройной скоростью по сравнению с текущей моделью PS5.

Кроме того, PS5 Pro представит новую функцию масштабирования на основе искусственного интеллекта, известную как PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Эта технология, подобная DLSS от Nvidia и FSR от AMD, повысит частоту кадров и качество изображения, заменив существующие системы сглаживания или апсемплинга в играх PlayStation.

Цена PlayStation 5 Pro

Запущена 7 ноября по цене 700 долларов PS5 Pro имеет дизайн, похожий на тонкую версию текущей PS5. Изящный дизайн отличается тремя полосками сбоку и будет продаваться без дисковода и вертикальной подставки.