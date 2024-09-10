Провідний архітектор PlayStation Марк Черні (Mark Cerny) провів дев'ятихвилинну презентацію, продемонстрував оновлений графічний і швидший центральний процесори Pro, спрямовані на покращення продуктивності ігрового процесу та підтримку більш графічно вимогливих ігор, інформує Техно 24.

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Як повідомляє The Verge, розробники були проінформовані попередньо, щоб забезпечити сумісність їхніх ігор з оновленою консоллю.

Презентація Sony: дивіться онлайн

Що відомо про PS 5 Pro



Консоль PlayStation 5 Pro / Фото Sony

PlayStation 5 Pro може похизуватися значними апаратними покращеннями порівняно з оригінальною PS5. Оновлена консоль зосереджена на трьох ключових напрямках: потужніший графічний процесор, розширені можливості трасування променів та спеціальне масштабування, кероване штучним інтелектом.

Важливо! Нова консоль матиме сховище розміром 2 ТБ. Наразі невідомо, яка кількість пам'яті буде доступна користувачу.



Три "кити" нової PlayStation 5 Pro / Фото Sony

Серні повідомив, що PS5 Pro буде працювати на 45% швидше у порівнянні з оригінальною PS5. Таке підвищення потужності покращить деталізацію гри, збільшить частоту кадрів і зменшить потребу гравців обирати між режимами продуктивності та точності – опція, якій більшість гравців наразі надають перевагу.

Гравці вибирають продуктивність приблизно в трьох чвертях випадків,

– зазначив Серні.

Графічний процесор PS5 Pro тепер містить на 67% більше обчислювальних блоків і на 28% більше пам'яті, що сприяє покращенню можливостей рендерингу.



PS5 Pro стала потужнішою / Фото Sony

Ця додаткова обчислювальна потужність буде особливо корисною для ігор з трасуванням променів, причому Sony вказує, що промені будуть відпрацьовуватися з потрійною швидкістю порівняно з поточною моделлю PS5.

Крім того, PS5 Pro представить нову функцію масштабування на основі штучного інтелекту, відому як PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Ця технологія, подібна до DLSS від Nvidia та FSR від AMD, підвищить частоту кадрів та якість зображення, замінивши існуючі системи згладжування або апсемплінгу в іграх PlayStation.

Ціна PlayStation 5 Pro

Запущена 7 листопада за ціною 700 доларів PS5 Pro має дизайн, схожий на тонку версію поточної PS5. Витончений дизайн відрізняється трьома смужками збоку і продаватиметься без дисковода та вертикальної підставки.