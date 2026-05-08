SpaceX успешно испытала самый мощный ускоритель третьего поколения для Starship

Компания SpaceX завершила один из самых сложных этапов подготовки к следующему космическому старту. На полигоне в Техасе прогремели двигатели обновленного ускорителя, который должен стать основой для будущих миссий к Луне. Полученные данные позволяют специалистам планировать дальнейшие действия в ближайшей перспективе.

Как испытывали Super Heavy V3?

Компания SpaceX сделала уверенный шаг навстречу двенадцатому испытательному полету своей мегаракеты Starship. Как сообщает издание Space.com, в четверг, 7 мая 2026 года, на площадке Starbase в штате Техас состоялось успешное статическое огневое испытание первой ступени Super Heavy.

Это событие стало знаковым, поскольку специалисты впервые полноценно испытали новую, значительно более мощную версию ускорителя, известную как Version 3 или V3.

Во время тестирования, которое длилось примерно 14 секунд, были одновременно запущены все 33 двигателя Raptor. В отличие от предыдущих попыток, этот раз оборудование отработало без сбоев.

Представители компании в социальной сети X показали, как это было:

Сквозь проблемы и неудачи

Путь к этому успеху не был легким. Ранее SpaceX уже пыталась провести аналогичные испытания этого же ускорителя:

В марте состоялся запуск только 10 двигателей

15 апреля инженеры попытались активировать все 33 установки.

Однако оба раза тесты завершались преждевременно. Причиной становились неисправности наземного оборудования, а не самих двигателей или конструкции ракеты.

Нынешний успех свидетельствует о том, что инженеры смогли устранить критические уязвимости в инфраструктуре стартового комплекса.



Starship в октябре 2025 года / Фото SpaceX

Система Starship на сегодня является крупнейшей и самой мощной ракетой в истории человечества. Ее высота составляет более 122 метров, а грузоподъемность позволяет выводить на низкую околоземную орбиту более 100 тонн полезной нагрузки. Такие впечатляющие характеристики обгоняют все, что сегодня имеет человечество.

Стоит отметить, что кроме ускорителя к полету также готова и верхняя ступень ракеты, которую называют просто "Ship". Он успешно прошел собственные огневые испытания еще 14 апреля, во время которых были задействованы все шесть двигателей Raptor, пишет Space.com в отдельном материале.



Ship во время тестирования в апреле 2026 года / Фото SpaceX

Однако впереди у разработчиков еще много работы. Для выполнения миссий NASA Starship должен продемонстрировать надежную работу систем жизнеобеспечения, способность достигать стабильной орбиты и, что самое важное, возможность дозаправки в открытом космосе.

Согласно планам NASA, если испытания будут проходить по графику, корабль примет участие в миссии Artemis 3 в конце 2027 года. В рамках этой миссии Starship будет работать на околоземной орбите, где будет отрабатывать процессы сближения и стыковки с капсулой Orion. Непосредственная высадка астронавтов на поверхность Луны пока запланирована на миссию Artemis 4, старт которой ожидается в конце 2028 года.

Успешный тест Super Heavy V3 подтверждает, что SpaceX сохраняет высокий темп разработки, несмотря на технические трудности и аварии на этапе прототипирования.

Ракета Starship остается главным космическим проектом SpaceX и одновременно наиболее амбициозной многоразовой ракетой в истории. Компания Илона Маска продолжает тестирование системы в формате быстрых и рискованных запусков, во время которых инженеры собирают данные даже в случае аварий. Особенно важными стали полеты 9, 10 и 11, поскольку именно они должны были подготовить платформу к переходу на новое поколение Starship V3.

Flight 9

Девятый испытательный полет Starship состоялся 27 мая 2025 года. Это был один из важнейших тестов программы, ведь впервые SpaceX использовала уже летающий ускоритель Super Heavy. Компания пыталась доказать, что система постепенно приближается к полной многоразовости. Во время запуска ракета успешно стартовала, прошла стадию отделения ступеней и вывела корабль Ship на суборбитальную траекторию.

Однако дальше возникли серьезные проблемы. Starship начал терять контроль ориентации из-за утечки топлива и неисправности систем управления. Корабль начал хаотично вращаться, из-за чего SpaceX не смогла выполнить контролируемый вход в атмосферу. Также не сработала система вывода тестовых макетов спутников Starlink.

В результате аппарат был потерян. Несмотря на это, в SpaceX назвали полет частично успешным, поскольку компания проверила повторное использование Super Heavy и получила большой объем телеметрии для будущих модернизаций, говорится в отчете NASA Office of Inspector General.

Flight 10

Десятый полет состоялся 26 августа 2025 года. Именно его многие обозреватели назвали моментом возвращения программы к стабильности после серии неудач. SpaceX существенно доработала теплозащиту, системы стабилизации и программное обеспечение управления полетом. На этот раз Starship значительно лучше прошел этап входа в атмосферу, а компания успешно протестировала новые алгоритмы посадочного маневра.

Полет не был идеальным, но SpaceX выполнила большинство запланированных задач. Особенно важным стало то, что корабль смог контролируемо завершить значительную часть траектории без потери стабильности. Именно после Flight 10 в компании начали открыто говорить о готовности к переходу на Starship V3.

Flight 11

Одиннадцатый полет, который состоялся 13 октября 2025 года, стал наиболее успешным за всю историю программы на тот момент. Это был финальный запуск версии Starship V2. Во время миссии ракета успешно стартовала с базы Starbase в Техасе, выполнила отделение ступеней, повторный запуск двигателей в космосе, тестовое развертывание полезной нагрузки и сложные маневры при возвращении в атмосферу. Обе ступени завершили полет контролируемыми приводнениями в океанах.

SpaceX также протестировала новые режимы входа в атмосферу, которые должны улучшить управление кораблем при гиперзвуковых скоростях. В компании заявили, что Flight 11 фактически выполнил все ключевые цели миссии и стал завершением этапа V2 перед переходом к радикально модернизированной V3.

Для чего SpaceX создает Starship

Главная цель создания Starship значительно масштабнее, чем просто новая ракета. SpaceX хочет построить универсальную полностью многоразовую транспортную систему для космоса. Starship должен выполнять сразу несколько ролей: запускать большие партии спутников Starlink, доставлять грузы и людей на Луну, обеспечивать миссии NASA в рамках программы Artemis, а в будущем – перевозить людей на Марс. Существует даже предложение сделать ракету полноценной космической станцией, которая будет висеть на орбите длительное время, а при необходимости спускаться на Землю. Сам Илон Маск неоднократно заявлял, что конечная цель программы – создание самодостаточной колонии на Марсе.

Starship также должен радикально снизить стоимость запусков. Если современные ракеты преимущественно теряют ступени после полета, то Starship задуман как система, которая после запуска возвращается и может снова лететь через короткое время, подобно самолету. Именно поэтому SpaceX так часто и настойчиво тестирует посадки, повторное использование ускорителей и теплозащиту. Кроме того, Starship критически важен для бизнеса Starlink, поскольку новое поколение спутников V3 слишком большое для ракеты Falcon 9.

По данным Reuters, SpaceX уже потратила на Starship более 15 миллиардов долларов.

Что известно о двенадцатом испытательном полете Starship?

Что касается 12-го испытательного полета, то сейчас он считается одним из самых ожидаемых запусков в космической отрасли. Именно Flight 12 должен стать дебютом полностью обновленного Starship V3. По предварительной информации, запуск могут провести уже в мае 2026 года (в частности называют 15 число) после нескольких переносов, пишет Tesorb.

Ожидается, что V3 получит серьезно модернизированные двигатели Raptor 3, улучшенную топливную систему, новую конструкцию корпуса, эффективную теплозащиту и увеличенную грузоподъемность. SpaceX также хочет приблизиться к полноценному перехвату корабля башней Mechazilla, а не только посадки ускорителя.

Отдельно компания будет тестировать технологии, необходимые для орбитальной дозаправки – без нее полеты на Луну и Марс остаются невозможными.

Flight 12 фактически должен показать, способна ли SpaceX перейти от экспериментальной фазы к регулярным полетам. Если запуск будет успешным, Starship станет значительно ближе к реальным миссиям NASA, коммерческих запусков и будущих межпланетных полетов.