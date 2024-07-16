20 спутников Starlink упали с неба в результате неудачного запуска ракеты Falcon 9

Двадцать спутников Starlink были преждевременно выпущены в космос во время неудачного запуска ракеты Falcon 9 на прошлой неделе. Впоследствии все они сгорели в верхних слоях атмосферы, поскольку не смогли противостоять силе тяжести на такой малой высоте. Эксперты уже выясняют, что пошло не так.

Пока будет идти расследование, все ракеты того же типа, что и ракета, которая вызвала инцидент, будут оставаться на земле. Поэтому в ближайшее время полетов ожидать не стоит.

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Детали

11 июля SpaceX запустила ракету Falcon 9 с Ванденбергской базы космических сил в Калифорнии. Сделали это на день позже, чем планировалось изначально.

Начиналось все именно так, как ожидалось, и первая ступень ракеты успешно отделилась от второй ступени со спутником, а затем приземлилась на платформу в Тихом океане.

Однако вторая ступень не смогла завершить свою задачу из-за, как предполагают, утечки жидкого кислорода. В результате она застряла на низкой орбите вокруг Земли.

Вторая ступень ракеты все же смогла выпустить свою полезную нагрузку. Однако спутники застряли на эллиптической орбите вокруг нашей планеты с минимальной высотой в 135 километров, что составляет лишь около половины высоты, на которой они обычно работают .

. На этой высоте атмосферное сопротивление замедлило движение спутников, и они начали падать обратно на Землю, углубляясь в атмосферу на 5 километров после каждого оборота вокруг планеты.

При таком уровне лобового сопротивления нашей максимально доступной тяги вряд ли будет достаточно для успешного подъема спутников. Таким образом, спутники снова войдут в атмосферу Земли и полностью разрушатся,

– написали представители SpaceX еще до того, как космические аппараты окончательно сгорели.

Хотя компания получила полный контроль над большинством спутников и приказала им попытаться установить нужную высоту, этого, к сожалению, оказалось недостаточно. Впоследствии все Starlink получили команду выполнить сжигание на максимальной тяге, известное как "искривление 9".

Дальнейшие наблюдения подтвердили, что все 20 спутников подверглись огненной смерти. По данным Spaceweather.com, пока не поступало сообщений о том, что какой-то космический аппарат достиг поверхности Земли.

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Неудача Falcon 9 и ее последствия

Это была первая неудачная попытка запуска Falcon 9 с 2016 года и самая большая потеря спутников Starlink с февраля 2022 года, когда геомагнитная буря сбила с неба 40 спутников вскоре после того, как они были выведены на орбиту.

Сейчас SpaceX расследует то, что произошло, под надзором Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Компания не сможет запустить ни одной новой ракеты Falcon 9 до завершения расследования.

Пока непонятно, как долго Falcon 9 будут законсервированы. Один неназванный отраслевой эксперт сообщил журналистам, что ракеты могут стоять на земле месяцами, что потенциально приведет к серьезным изменениям в графике запусков компании на оставшуюся часть года.