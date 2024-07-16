Поки йтиме розслідування, всі ракети того ж типу, що й ракета, яка спричинила інцидент, залишатимуться на землі. Тож найближчим часом польотів очікувати не варто.

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Деталі

11 липня SpaceX запустила ракету Falcon 9 з Ванденберзької бази космічних сил у Каліфорнії. Зробили це на день пізніше, ніж планувалося спочатку.

Починалося все саме так, як очікувалося, і перший ступінь ракети успішно відокремився від другого ступеня із супутником, а потім приземлився на платформу в Тихому океані.

Однак другий ступінь не зміг завершити своє завдання через, як припускають, витік рідкого кисню. У результаті він застряг на низькій орбіті навколо Землі.

Другий ступінь ракети все ж зміг випустити своє корисне навантаження. Однак супутники застрягли на еліптичній орбіті навколо нашої планети з мінімальною висотою у 135 кілометрів, що становить лише близько половини висоти, на якій вони зазвичай працюють .

. На цій висоті атмосферний опір сповільнив рух супутників, і вони почали падати назад на Землю, заглиблюючись в атмосферу на 5 кілометрів після кожного оберту довкола планети.

За такого рівня лобового опору нашої максимально доступної тяги навряд чи буде достатньо для успішного підйому супутників. Таким чином, супутники знову увійдуть в атмосферу Землі і повністю зруйнуються,

– написали представники SpaceX ще до того, як космічні апарати остаточно згоріли.

Хоча компанія отримала повний контроль над більшістю супутників і наказала їм спробувати встановити потрібну висоту, цього, на жаль, виявилось недостатньо. Згодом усі Starlink отримали команду виконати спалювання на максимальній тязі, відоме як "викривлення 9".

Подальші спостереження підтвердили, що всі 20 супутників зазнали вогняної смерті. За даними Spaceweather.com, поки що не надходило повідомлень про те, що якийсь космічний апарат досяг поверхні Землі.

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Невдача Falcon 9 і її наслідки

Це була перша невдала спроба запуску Falcon 9 з 2016 року і найбільша втрата супутників Starlink з лютого 2022 року, коли геомагнітна буря збила з неба 40 супутників незабаром після того, як вони були виведені на орбіту.

Зараз SpaceX розслідує те, що сталося, під наглядом Федерального управління цивільної авіації США (FAA). Компанія не зможе запустити жодної нової ракети Falcon 9 до завершення розслідування.

Наразі незрозуміло, як довго Falcon 9 будуть законсервовані. Один неназваний галузевий експерт повідомив журналістам, що ракети можуть стояти на землі місяцями, що потенційно призведе до серйозних змін у графіку запусків компанії на решту року.