Почему США и Британия отказались подписать декларацию по результатам Парижского саммита ИИ

Саммит по вопросам искусственного интеллекта в Париже должен был завершиться принятием совместной декларации по искусственному интеллекту, подписанной десятками мировых лидеров. Хотя это заявление не такое амбициозное, как предыдущие декларации в Блетчли и Сеуле, все же его не подписали США и Великобритания. Что за этим стоит?

Саммит завершен, но декларацию подписали не все

Сам факт того, что отдельные страны отказались подписывать совместное заявление относительно обязательств по искусственному интеллекту и целей его развития, показывает, насколько трудно достичь консенсуса в этом вопросе и насколько разнятся видения Европы и США, особенно в нынешнем геополитическом контексте. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей речи во время церемонии закрытия саммита наговорил много интересного, на что стоит обратить внимание, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch і Gizmodo.

Смотрите также Макрон призывает Европу упростить свои правила, чтобы не проиграть в гонке ИИ

В общем 61 страна, включая Индию, Японию, Австралию, Канаду и даже Китай с его цензурой, подписали декларацию, в которой отмечается необходимость "обеспечения открытости, инклюзивности, прозрачности, этичности, безопасности, надежности и доверия к ИИ". В ней также содержится призыв к более тесному сотрудничеству в вопросах управления ИИ, содействие "глобальному диалогу". Но Соединенные Штаты с этим не согласны.

Мы твердо убеждены, что ИИ должен оставаться свободным от идеологических предубеждений и что американский ИИ не будет инструментом авторитарной цензуры. Соединенные Штаты Америки являются лидером в области ИИ, и наша администрация планирует сохранить эту позицию,

– сказал Джей Ди Вэнс, который называет правила ЕС массовым и удушающим регулированием искусственного интеллекта, которое поддерживает Европа.

Вэнс также подверг сомнению модерацию контента, ссылаясь на формулировки об инклюзивности в обязательствах конференции, которые он отверг как "авторитарную цензуру" и попытки манипулирования информацией.

Критика

Первые реакции на подписанную декларацию выразили разочарование из-за отсутствия амбиций и свежего видения, фактически говоря, что этот саммит был бесполезным и не привел к каким-то прорывам и конкретики. Дарио Амодей из Anthropic выпустил заявление на сайте компании, и сказал следующее: "На следующем международном саммите мы не должны повторить эту упущенную возможность. Развитие искусственного интеллекта создает новые серьезные глобальные вызовы. Мы должны действовать быстрее и с большей четкостью, чтобы противостоять им".

К этой критике присоединились и ученые. Например, издание Transformer цитирует слова одного из них, который сказал, что в обязательствах, которые были подписаны по результатам саммита, "фактически ничего не говорится, кроме банальностей".

Дарио Амодей предупредил в своем заявлении, что ИИ быстро становится все сложнее, а потому неспособность регулировать его может привести к катастрофическим последствиям.

Возможности систем ИИ лучше всего рассматривать как совершенно новое государство, населенное высокоинтеллектуальными людьми, появляющимися на мировой арене. Продвинутый ИИ создает значительные угрозы глобальной безопасности, начиная от злоупотребления системами ИИ негосударственными субъектами... Мы должны обеспечить лидерство демократических обществ в сфере ИИ и не допустить, чтобы авторитарные страны использовали его для установления глобального военного доминирования,

– говорит он.

Амодей призвал правительства направить свои ресурсы на измерение того, как используется ИИ, и ввести политику, направленную на "обеспечение того, чтобы каждый участвовал в экономическом [подъеме] очень мощного ИИ". Он также высказался за большую прозрачность правительств, когда речь идет о безопасности ИИ, а также о планах по оценке рисков ИИ.

Возвращаясь к Вэнсу

Однако вернемся к выступлению вице-президента США. Для присутствующих гостей он нарисовал картину того, как администрация Трампа видит вещи: тотальное доминирование США, чтобы американская технология ИИ "продолжала оставаться золотым стандартом во всем мире" и была "лучшим партнером для других" в правительстве и бизнесе, а также отсутствие регулирования, отмена цензуры и тому подобное. В целом все выглядит так, будто США хотят отпустить технологию в свободное плавание и просто смотреть, что из этого получится, тогда как в ЕС наоборот существует стремление к всестороннему регулированию и сдерживанию.

По словам Вэнса, США разрабатывают собственный план действий по ИИ, "который позволяет избежать чрезмерно осторожного регуляторного режима, одновременно гарантируя, что все американцы получат выгоду от технологии и ее трансформационного потенциала". Призывая к дерегуляции, он фактически игнорирует действующее законодательство ЕС, приглашая другие страны сотрудничать с США и "следовать этой модели, если это имеет смысл для ваших стран". По его мнению, именно дерегуляция способствует росту ИИ и является путем вперед.

Его речь фактически показывает огромный сдвиг вокруг того, как власти США смотрят на риски, связанные с искусственным интеллектом. Если раньше страх перед восстанием ИИ против человечества доминировал в дискуссиях, то теперь от этого не осталось и следа.

Я здесь сегодня утром не для того, чтобы говорить о безопасности ИИ, а именно так называлась конференция несколько лет назад. Я здесь, чтобы поговорить о возможностях ИИ,

– говорит Вэнс.

Он добавляет, что будущее искусственного интеллекта "не будет завоевано заламыванием рук по поводу безопасности". Но его можно достичь "путем создания надежных электростанций и производственных мощностей, которые смогут производить чипы будущего".

Наконец, он коснулся вопроса труда и того, как ИИ может повлиять на рабочие места. Вэнс говорит, что администрация Трампа "будет поддерживать путь развития ИИ, ориентированный на работников, чтобы он мог стать мощным инструментом для создания рабочих мест в Соединенных Штатах".

В конце речи Вэнс несколько вернулся к этой теме, но лишь немного: "Это, конечно, не означает, что все опасения по поводу безопасности отпадают, но фокус имеет значение. И сейчас мы должны сосредоточиться на возможности поймать молнию в бутылке, раскрыть потенциал наших самых гениальных инноваторов и использовать ИИ для улучшения благосостояния наших стран и их народов", – сказал он.

Смотрите также OpenAI почти завершила разработку собственного чипа для искусственного интеллекта

Что думает Европа

Нельзя сказать, что облегчение регулирования не звучало со стороны европейцев. Президент Франции Эмманюэль Макрон, который фактически лидировал на этом саммите не только как руководитель страны, где проходила конференция, но и как страны, которой принадлежит один из лучших ИИ Европы, Mistral, и которая имеет огромные мощности атомных электростанций для наращивания темпов разработки, призвал Европу упростить свои правила, чтобы не проиграть в гонке ИИ.

Ранее во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила об упрощении взаимодействия между странами-членами ЕС в вопросах ИИ:

Вместо 27 различных национальных правил и мер безопасности [...] мы должны сделать это проще и сократить бюрократию, и мы это сделаем,

– сказала она, отметив, что все это нужно "интересах бизнеса" и является целью Закона об искусственном интеллекте.

Однако они вместе с тем отстаивают необходимость международного регулирования искусственного интеллекта: "Нам нужны эти правила для того, чтобы искусственный интеллект двигался вперед", – заявил Макрон в своей речи. По его мнению, это "не вопрос неповиновения, это не вопрос препятствования инновациям". Но это "вопрос предоставления возможности [инновациям] происходить на международном уровне, избегая при этом фрагментации".

Что в результате

Для США неподписание декларации Саммита действий по искусственному интеллекту "является вопросом дипломатического принципа", пишет TechCrunch. В первые дни второго президентства Дональда Трампа США вышли из нескольких международных организаций, в частности Всемирной организации здравоохранения и Парижского климатического соглашения. Теперь к этому списку можно добавить консенсус Саммита по вопросам искусственного интеллекта.

Вэнс не объяснил, как именно США будут работать с инструментами искусственного интеллекта, которые происходят из других стран, и какое влияние искусственный интеллект уже имел на рынок труда, поскольку десятки технологических компаний называли его причиной сокращения штата работников.

Но, кажется, мы забыли о Великобритании. К сожалению, как пишет Politico, страна не предоставила никаких публичных объяснений, почему она приняла решение не подписывать декларацию.