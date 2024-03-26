Терминалы Starlink продаются на "черном рынке" и SpaceX не контролирует ситуацию, - Bloomberg

Расследование Bloomberg выявило, что терминалы Starlink незаконно продаются на "черном рынке" и ничто не препятствует их активации по всему миру. Они присутствуют даже в регионах, где нет официальных соглашений о предоставлении услуг, в том числе на территориях Украины временно оккупированных Россией.

Спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX призван обеспечить высокоскоростную связь, “доступен почти в любой точке Земли”, однако официально он работает только в тех странах где заключены соответствующие соглашения.

А тем временем SpaceX находится под следствием в США из-за использования Starlink россиянами

В то же время сегодня терминал Starlink можно легко приобрести в интернете с рук обойдя официальные каналы поставки. Еще и слишком, такой терминал можно легко настроить, запустить и он будет работать, и SpaceX не может (или не хочет) ничего делать, чтобы помешать работе таких "серых" терминалов.

Starlink и война

В странах, охваченных военными конфликтами, таких как Йемен и Судан, Starlink стал для многих спасательным кругом, предлагая способ обойти цензурированные и ненадежные интернет-услуги. Несмотря на риски, связанные с враждующими группировками, люди делают все возможное, чтобы приобрести эти терминалы для личного и делового общения.

Starlink сыграл важную роль и в войне в Украине. После полномасштабного вторжения России Илон Маск по просьбе Украины отправил тысячи терминалов Starlink, а впоследствии расширил покрытие услуг включив Украину в перечень стран где спутниковый интернет предоставляется официально.

Однако недавно стало известно, что терминалы Starlink используют также россияне. SpaceX поспешила отрицать любую причастность к поставкам техники в Россию, однако это никоим образом не снимает ответственности с компании, которая, очевидно, способна ограничить работу терминалов в конкретных местах, как это было летом 2023 года, когда украинские военные столкнулись с проблемами в работе Starlink.

Двое демократов Палаты представителей Конгресса США написали письмо президенту SpaceX Гвинн Шотвелл, в котором призвали ее ответить на претензии Украины. "Насколько нам известно, ни один терминал Starlink не был продан прямо или косвенно России", – написал Маск в X позже.

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Страны по всему миру борются с наплывом оборудования Starlink на черном рынке. Однако усилия, направленные на борьбу с нелегальными терминалами, привели лишь к росту цен, а не к ограничению их использования. Кроме того, и сама SpaceX, похоже спешит бороться с проблемой.

Например, комплекты Starlink продаются для использования в Венесуэле, где физические и юридические лица находятся под санкциями США уже почти десять лет. Карта зон покрытия на сайте Starlink показывает, что южноамериканская страна остается вне зоны действия услуг. Однако в социальных сетях, как утверждает Bloomberg, активно рекламируются пакетные предложения на оборудование Starlink, которое широко доступно и пользуется популярностью благодаря своей надежности и портативности.

Что говорят в SpaceX

SpaceX заявила, что расследует и деактивирует терминалы, которые используются подсанкционными или несанкционированными сторонами, но рост черного рынка свидетельствует о том, что для предотвращения злоупотреблений могут потребоваться более жесткие меры.

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Поскольку Starlink продолжает расширять свою спутниковую сеть, перед компанией стоит сложная задача сбалансировать свои коммерческие амбиции с необходимостью соблюдения нормативных требований и соображений национальной безопасности.

Starlink планирует запустить десятки тысяч дополнительных спутников, чтобы соединить места, которые слишком удалены для наземной широкополосной связи или которые были отрезаны стихийными бедствиями или конфликтами.

Учитывая недавнее расследование США против SpaceX, последний, похоже, таки придется принять конкретные меры в отношении незаконных терминалов, однако какими они будут и когда, остается вопросом времени.