Так, в Starlink в соцсети Х (ранее твитер) распространили публикацию, в которой сообщили о сбое в сети. Подробности читайте далее в материале.
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Сбой в Starlink
Спутниковая система связи Starlink в среду, 29 мая, сообщила о сбое в своей работе. Это сообщение они опубликовали около 5 утра.
Там отметили, что сейчас проблему решают.
Starlink сейчас находится в состоянии сбоя сети, и мы активно внедряем решение. Мы ценим ваше терпение, мы поделимся обновлениями, когда эта проблема будет решена,
– говорится в сообщении.
У издании Reuters отметили, что по данным веб-сайта Downdetector.com для отслеживания сбоев, сервисы Starlink были недоступны примерно на час раньше сегодня, что повлияло на 41 393 пользователей.
Уже позже, в 5:27 в Starlink сообщили о возобновлении работы после сбоя, который затронул тысячи пользователей.
"Проблема с сетью была полностью решена", - говорится в публикации Starlink на X.
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