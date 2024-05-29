Так, в Starlink в соцсети Х (ранее твитер) распространили публикацию, в которой сообщили о сбое в сети. Подробности читайте далее в материале.

Смотрите также SpaceX противодействует попыткам России заглушить Starlink, – Маск

Сбой в Starlink

Спутниковая система связи Starlink в среду, 29 мая, сообщила о сбое в своей работе. Это сообщение они опубликовали около 5 утра.

Там отметили, что сейчас проблему решают.

Starlink сейчас находится в состоянии сбоя сети, и мы активно внедряем решение. Мы ценим ваше терпение, мы поделимся обновлениями, когда эта проблема будет решена,

– говорится в сообщении.

У издании Reuters отметили, что по данным веб-сайта Downdetector.com для отслеживания сбоев, сервисы Starlink были недоступны примерно на час раньше сегодня, что повлияло на 41 393 пользователей.

Уже позже, в 5:27 в Starlink сообщили о возобновлении работы после сбоя, который затронул тысячи пользователей.

"Проблема с сетью была полностью решена", - говорится в публикации Starlink на X.

Ухудшение связи в Starlink из-за магнитной бури: что известно