Так, у Starlink в соцмережі Х (раніше твітер) поширили публікацію, в якій повідомили про збій в мережі. Подробиці читайте далі в матеріалі.
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Збій у Starlink
Супутникова система зв'язку Starlink у середу, 29 травня, повідомила про збій у своїй роботі. Це повідомлення вони опублікували близько 5 ранку.
Там зазначили, що наразі проблему вирішують.
Starlink зараз перебуває в стані збою мережі, і ми активно впроваджуємо рішення. Ми цінуємо ваше терпіння, ми поділимося оновленнями, коли цю проблему буде вирішено,
– йдеться в повідомленні.
У виданні Reuters зазначили, що за даними веб-сайту Downdetector.com для відстеження збоїв, сервіси Starlink були недоступні приблизно на годину раніше сьогодні, що вплинуло на 41 393 користувачів.
Вже згодом, о 5:27 у Starlink повідомили про відновлення роботи після збою, який торкнувся тисячі користувачів.
"Проблему з мережею було повністю вирішено", — йдеться в публікації Starlink на X.
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