Инцидент произошел в The Hub, многофункциональной башне, возвышающейся над ареной TD Garden в бостонском Вест-Энде. Офицер полиции отреагировал на сообщение об "опасном состоянии" после того, как внешнее оконное стекло на 13-м этаже треснуло от жары.

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Управляющий дома услышал звук, похожий на треск, и обнаружил разбитое стекло. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники Verizon, работавшие в здании, немедленно приняли меры, оцепив территорию, где упало стекло. Их быстрая реакция предотвратила потенциальные травмы от падения осколков.

Воздействие тепловой волны

Строительный инспектор, прибывший на место, указал, что наиболее вероятной причиной аварии была сильная жара. Он отметил, что температура поверхностей вследствие жары достигала 95 градусов.

Небоскребы с их стеклянными, стальными и бетонными конструкциями особенно уязвимы к жаре. Эти здания часто напоминают вертикальные теплицы, удерживающие тепло и затрудняющие охлаждение. В экстремальных случаях покрытие на стекле может даже усиливать солнечные лучи, создавая дополнительные проблемы, связанные с жарой, на улицах внизу.

Печально известный пример – небоскреб "Воки-Токи" в Лондоне, который однажды в 2013 году даже расплавил припаркованный рядом автомобиль из-за своего светоотражающего покрытия на стекле.

Нынешняя жара вызвала и другие инфраструктурные проблемы, например, разводной мост в Нью-Йорке застрял в открытом состоянии после того, как сталь значительно расширилась под воздействием жары.

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Поскольку температура продолжает расти, очевидно мы услышим о различных инцидентах спровоцированных аномальной жарой по всему миру. Кроме того, как уверяют ученые, 2024 год, похоже, будет далеко не рекордным, а в последующие годы нас ждут еще большие потрясения.