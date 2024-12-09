Российский космический аппарат, запущенный выше большинства других спутников, давно вызывает беспокойство Пентагона. Новые данные о его оснащении лишь усиливают это беспокойство.

Тайна раскрыта

Запущенный в феврале 2022 года, всего за несколько недель до вторжения в Украину, российский космический аппарат "Космос 2553" якобы предназначен для испытания "недавно разработанных бортовых приборов и систем". Однако согласно расследованию властей США, Россия лжет об истинной его цели, сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.

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Таинственная спутниковая система на самом деле содержит "муляж" ядерной боеголовки, которая является предвестником того, что может произойти, если россияне решат вооружить корабль по-настоящему. Но этот заряд, судя по всему, предназначен не для того, чтобы запускать его по Земле. Вместо этого это противоспутниковое оружие, призвано уничтожать или временно ослеплять излучением космические аппараты стран-врагов России.

Противоспутниковое оружие

В 1962 году американские военные взорвали ядерное оружие в космосе, хотя вред от электромагнитного импульса, который оно вызвало, по большей части ограничилась приглушением уличных фонарей на Гавайях, которые находились прямо под местом испытания.

Ученые поняли из этого ранее засекреченного испытания, что делать это, вероятно, было довольно плохой идеей, а потому в 1967 году Россия и США подписали Договор о космосе, чтобы предотвратить космическую войну. Однако за годы, прошедшие с того времени, возросло беспокойство, что Россия может нарушить договор. Она уже неоднократно испытывала противоспутниковое оружие в космосе, уничтожая в экспериментах собственные старые спутники.

После того как Россия вывела "Космос 2553" на высоту около 400 километров над поверхностью планеты, военные эксперты забеспокоились, что это может быть секретное ядерное оружие. Как следует из нового репортажа NYT, Космические силы США и группа разведывательных агентств негласно изучали спутник, пытаясь выяснить его истинное назначение.

В течение 2024 года из Вашингтона начало просачиваться все больше информации о вероятном противоспутниковом оружии. В ответ московский диктатор сначала неоднократно отрицал, что такое оружие существует. Но в 2021 году министр обороны России официально подтвердил этот факт. Но его заявление не раскрывало, с какой именно установки запустили ракету – с наземной или спутника на орбите. Вполне вероятно, что тогда работал такой же комический аппарат, как и "Космос 2553", что сейчас содержит муляж боеголовки.

В апреле Россия наложила вето на резолюцию Организации Объединенных Наций, которая бы запретила размещение ядерного оружия в космосе. Если сообщение NYT подтвердится, мы можем понять, почему.