NASA показало новые рендеры Starship и Blue Moon для миссии Artemis

В последнее время NASA заключила ряд партнерских соглашений связанных с программой Artemis. В рамках одного из них на Луну будет доставлен японский луноход разработанный специально для NASA. По этому поводу агентство показало новые варианты посадочных модулей NASA HLS, Starship и Blue Moon, для доставки грузов в рамках миссий Artemis.

В частности Starship и Blue Moon доставят на спутник луноходы, которые будут использованы для исследования Луны. Сейчас они разрабатываются тремя компаниями: Intuitive Machines, Lunar Outpost и Astrolab, о которых мы упоминали ранее.

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Как и их предшественники, использовавшиеся во время высадки на Луну "Аполлонов", эти луноходы будут негерметичными., Это означает, что астронавты программы "Артемида" должны будут оставаться в скафандрах Axiom xEVA во время работы на них.

Кроме того, эти аппараты должны быть дистанционно управляемыми в отсутствие астронавтов и оснащены роботизированной рукой для выполнения лунных операций.

Партнерство с Японией

Один аппарат все же будет своеобразной исследовательской базой на колесах. Речь идет именно о японском луноходе, который в рамках партнерства Японского космического агентства JAXA и NASA будет предоставлен последней в обмен на отправку на Луну японского астронавта.

Этот аппарат под названием "Лунный крейсер" разрабатывает Toyota и он будет оснащен разворачивающимися солнечными батареями, и грузовым отсеком для размещения наземного оборудования и экспериментов. Внутри этого транспортного средства астронавты смогут находиться без скафандров.

Новые версии Starship и Blue Moon

Как мы уже упоминали выше, весь этот груз включая астронавтов миссии Artemis на Луну доставят Starship компании SpaceX и лунный спускаемый модуль Blue Moon компании Blue Origin.

Однако NASA решило также подготовить полностью грузовые версии этих аппаратов для будущих посадок без экипажа.

Зачем NASA новые грузовые корабли? В то время как Intuitive Machines планирует использовать свой собственный посадочный модуль, если он будет выбран, другим трем компаниям понадобятся рейсы на Луну и способ мягкой посадки на поверхность. И SpaceX, и Blue Origin уже планировали грузовые вариации своих спусковых аппаратов Starship и Blue Moon, однако теперь NASA станет официальным заказчиком после того, как в ноябре прошлого года включила соответствующие опции в каждый контракт HLS.

На новых рендерах, которыми поделилось NASA, показаны гораздо большие краны для работы с грузом, в отличие от меньших лифтов или лестниц для экипажей. Это понадобится не только марсоходам, поскольку NASA планирует построить постоянную лунную базу, которая продлится десятилетиями.



Обновленные грузовые версии аппаратов Starship и Blue Moon Mark 1 / Фото NASA

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SpaceX также планирует построить лунную базу на пути к колонизации Марса, поэтому внешние инвестиции NASA для них просто беспроигрышные.

Спускаемый аппарат Blue Moon Mark 1 компании Blue Origin будет грузоподъемным в отличие от пилотируемого корабля Mark 2. С ростом интереса к освоению Луны Blue Origin будет выгодно иметь полноразмерный грузовой лунный корабль.