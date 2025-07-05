Гидрогель, ловящий влагу

Разработка принадлежит ученым из Массачусетского технологического института. Они создали революционное устройство, работающее полностью автономно. Оно уже прошло испытания, давая более 50 миллилитров чистой питьевой воды ежедневно. Хотя это слишком мало даже для одного человека, технологию можно легко масштабировать до литров, сообщает 24 Канал со ссылкой на MIT News.

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Основой технологии является гидрогель, изготовлен из поливинилового спирта, хлорида лития, глицерина и черного красителя. Материал имеет специальную микроструктуру без крупных пор, что предотвращает вытекание соли, которая притягивает влагу из атмосферы.

Конструкция представляет собой панель из геля, размещенную между стеклянными слоями с полимерной внешней пленкой для охлаждения. Ночью, когда влажность достигает максимума, гель поглощает до 160 миллилитров водяного пара. Днем захваченная влага нагревается, испаряется из геля и конденсируется на прохладной стеклянной поверхности. Система каналов и гравитация собирают образовавшуюся воду.



Так выглядит новое устройство для сбора воды из воздуха / Фото MIT News

По словам инженера-механика Сюаньхэ Чжао, команда разработала устройство метрового масштаба специально для регионов с ограниченными ресурсами, где даже солнечные батареи недоступны.

Исследователи уже работают над следующим поколением материала для дальнейшего улучшения его характеристик.

Эта технология может стать спасительным решением для 4,5 миллиарда людей в мире, которые не имеют постоянного доступа к безопасной питьевой воде. Ученые считают, что при успешном масштабировании устройство можно будет устанавливать в больших количествах параллельными панелями для обеспечения больших объемов воды.