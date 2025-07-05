Гідрогель, що ловить вологу

Розробка належить ученим з Массачусетського технологічного інституту. Вони створили революційний пристрій, що працює повністю автономно. Він уже пройшов випробування, даючи понад 50 мілілітрів чистої питної води щодня. Хоча це занадто мало для навіть однієї людини, технологію можна легко масштабувати до літрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на MIT News.

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Основою технології є гідрогель, виготовлений з полівінілового спирту, хлориду літію, гліцерину та чорного барвника. Матеріал має спеціальну мікроструктуру без великих пор, що запобігає витіканню солі, яка притягує вологу з атмосфери.

Конструкція являє собою панель з гелю, розміщену між скляними шарами з полімерною зовнішньою плівкою для охолодження. Вночі, коли вологість досягає максимуму, гель поглинає до 160 мілілітрів водяної пари. Вдень захоплена волога нагрівається, випаровується з гелю та конденсується на прохолодній скляній поверхні. Система каналів і гравітація збирають утворену воду.



Так виглядає новий пристрій для збору води з повітря / Фото MIT News

За словами інженера-механіка Сюаньхе Чжао, команда розробила пристрій метрового масштабу спеціально для регіонів з обмеженими ресурсами, де навіть сонячні батареї недоступні.

Дослідники вже працюють над наступним поколінням матеріалу для подальшого покращення його характеристик.

Ця технологія може стати рятівним рішенням для 4,5 мільярда людей у світі, які не мають постійного доступу до безпечної питної води. Науковці вважають, що при успішному масштабуванні пристрій можна буде встановлювати у великих кількостях паралельними панелями для забезпечення більших обсягів води.