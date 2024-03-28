Пользователи Telegram с Украины, Беларуси и России смогут ограничить круг отправителей сообщений

Основатель социальной сети Telegram Павел Дуров анонсировал новую функцию для пользователей из России, Украины и Беларуси. С начала следующей недели пользователи из указанных стран смогут ограничивать круг тех, кто может отправлять им личные сообщения.

Эту функцию основатель социальной сети анонсировал после многочисленных жалоб пользователей на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Эти сообщения начали появляться после теракта в "Крокус Сити Холле" под Москвой.

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Дуров отметил, что русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам 4 дня назад. В конце концов в течение часа после получения подобных жалоб в соцсети применили ряд технических мер и организационных мероприятий, чтобы предотвращать эту активность.

В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были прекращены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов,

– написал он.

Кроме того, Дуров сообщил, что со следующей недели пользователи в России, Украине и Беларуси будут иметь возможность устанавливать ограничения на количество лиц, которые могут отправлять им личные сообщения. Основатель соцсети также упомянул о внедрении технологии искусственного интеллекта для улучшения фильтрации спама для еще более эффективной работы.

Telegram сотрудничает с ФСБ и Роскомнадзором