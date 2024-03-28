Эту функцию основатель социальной сети анонсировал после многочисленных жалоб пользователей на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Эти сообщения начали появляться после теракта в "Крокус Сити Холле" под Москвой.

Интересно Телеграм-каналы могут ждать налоговые проверки

В Telegram будет новая функция для украинцев, россиян и белорусов

Дуров отметил, что русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам 4 дня назад. В конце концов в течение часа после получения подобных жалоб в соцсети применили ряд технических мер и организационных мероприятий, чтобы предотвращать эту активность.

В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были прекращены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов,

– написал он.

Кроме того, Дуров сообщил, что со следующей недели пользователи в России, Украине и Беларуси будут иметь возможность устанавливать ограничения на количество лиц, которые могут отправлять им личные сообщения. Основатель соцсети также упомянул о внедрении технологии искусственного интеллекта для улучшения фильтрации спама для еще более эффективной работы.

Telegram сотрудничает с ФСБ и Роскомнадзором