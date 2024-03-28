Эту функцию основатель социальной сети анонсировал после многочисленных жалоб пользователей на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам. Эти сообщения начали появляться после теракта в "Крокус Сити Холле" под Москвой.
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В Telegram будет новая функция для украинцев, россиян и белорусов
Дуров отметил, что русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам 4 дня назад. В конце концов в течение часа после получения подобных жалоб в соцсети применили ряд технических мер и организационных мероприятий, чтобы предотвращать эту активность.
В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были прекращены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов,
– написал он.
Кроме того, Дуров сообщил, что со следующей недели пользователи в России, Украине и Беларуси будут иметь возможность устанавливать ограничения на количество лиц, которые могут отправлять им личные сообщения. Основатель соцсети также упомянул о внедрении технологии искусственного интеллекта для улучшения фильтрации спама для еще более эффективной работы.
Telegram сотрудничает с ФСБ и Роскомнадзором
- Представитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Мельниченко рассказал, что Telegram сотрудничает с ФСБ и Роскомнадзором. Ведь когда нужно ФСБ заблокировать любой канал на территории России, Telegram выполняет эти указания моментально.
- Кроме того, Мельниченко отметил, что с высокой вероятностью серверы Telegram расположены в России. А владелец социальной сети и разработчики являются гражданами России, что также создает проблему.
- Представитель СБУ также подчеркнул, что служба принимает определенные меры, направленные на то, чтобы администраторов Telegram-каналов вывести из тени и лишить анонимности. Речь идет о каналах, направленных на деструктивную деятельность.