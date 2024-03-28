Цю функцію засновник соціальної мережі анонсував після чисельних скарг користувачів на повідомлення від незнайомців із закликами до терактів. Ці повідомлення почали з'являтися після теракту в "Крокус Сіті Холі" під Москвою.

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Дуров зазначив, що російськомовні користувачі Telegram стали скаржитися на повідомлення від незнайомців із закликами до терактів 4 дні тому. Зрештою протягом години після отримання подібних скарг у соцмережі застосували низку технічних заходів та організаційних заходів, щоб запобігати цій активності.

У результаті десятки тисяч спроб надіслати такі повідомлення було припинено, а тисячі користувачів, які беруть участь у цьому флешмобі, зіткнулися з вічним блокуванням своїх Telegram-акаунтів,

– написав він.

Крім того, Дуров повідомив, що з наступного тижня користувачі в Росії, Україні та Білорусі матимуть можливість встановлювати обмеження на кількість осіб, які можуть надсилати їм особисті повідомлення. Засновник соцмережі також згадав про впровадження технології штучного інтелекту для покращення фільтрації спаму для ще більш ефективної роботи.

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