Telegram заблокировал ряд OSINT-каналов, Дурова подозревают в работе на ФСБ, –СМИ
- Telegram заблокировал более 10 OSINT-каналов, включая украинские, российские и белорусские, которые не нарушали правила сообщества.
- "OSINT Пчелы" обвинили Telegram в блокировании каналов в интересах России и подозревают основателя Павла Дурова в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
- Telegram ранее блокировал официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны.
Стало известно, что в телеграме заблокировали каналы, которые занимались разведкой на основе открытых источников – OSINT.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Важные истории" и "OSINT Пчелы".
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Какие OSINT-каналы заблокировали в телеграме
Проект "Этический хакер" заявил о блокировании более 10 таких каналов. Среди них украинские, российские и белорусский: @osint_pythons, @schwarz_osint, @OSINTBY, @Osint_san_framework, @trueosint.
"Каждый из каналов велся более нескольких лет и не нарушал правила сообщества. Поскольку уже более суток от поддержки телеграма нет новостей, мы просим вас привлечь внимание к этой ситуации, и по возможности, написать следующее сообщение в техподдержку телеграма", – написали там.
Перечень заблокированных каналов / Скриншот 24 Канала
Как сообщают, эти каналы не писали о войне России против Украины.
Среди украинских удалили:
- OsintFlow,
- OSINT-пчелы,
- Cat Eyes OSINT,
- OSINT Грузия,
- KRIG ∆ | ✙ | Война | Osint ∆ Аналитика.
"OSINT Пчелы" заявили, что Telegram блокирует украинские OSINT-каналы в интересах России.
Мы уверены, что это не случайность, а целенаправленная атака на украинские аналитические сообщества. Telegram действует в интересах России – государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины, и годами ведет войну не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Поэтому мы считаем, что и основатель телеграма, Павел Дуров, действует в интересах российских спецслужб! Это решение – еще одно доказательство того, что наша деятельность дает результат и бьет по врагу,
– информирует сообщество.
Также "OSINT Пчелы" подчеркнули, что Telegram заблокировал почти все каналы, которые занимаются "прикладным, боевым OSINT". А это недружественный шаг в отношении Сил обороны.
В прошлом году Telegram блокировал официальные украинские боты для передачи данных Силам обороны.