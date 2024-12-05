Спрос на Cybertruck упал настолько, что Tesla платит работникам, чтобы те не ходили на работу

Похоже, спрос на весьма противоречивый пикап компании Tesla стремительно уменьшается. Согласно внутренней служебной записке, оказавшейся в руках журналистов, работникам завода в Остине было приказано взять выходные. При этом компания оплачивает их в полном объеме, будто работники присутствуют на работе все восемь часов.

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Стоит отметить, что "падение спроса" – это лишь предположение журналистов, ведь на самом деле из внутреннего сообщения непонятно, почему работникам было приказано оставаться дома. Но ясно, что компания готова за это платить. Вероятно, таким образом она хочет избежать недовольства и возможных судебных исков из-за принудительных отпусков и снижения заработной платы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Но новость, как считает источник, намекает на возможность того, что по мере наращивания производства автомобиля, общий спрос начинает серьезно замедляться, несмотря на хорошие показатели продаж в третьем квартале этого года. Этому может способствовать неустанное ухудшение репутации Cybertruck, который сталкивается с постоянными поломками, а также уменьшение количества непоколебимых фанатов бренда.

По данным источника, некоторые работники линии Cybertruck уже сталкивались с нестабильным рабочим графиком с конца октября. Некоторые из них сообщили, что их отправили домой или приказали убирать вместо выполнения прямых обязанностей.

Когда я начинал работать в Tesla, можно было рассчитывать на оплату сверхурочных. Теперь если я работаю 40 часов, то мне повезло,

– рассказал один из рабочих.

Хотя в целом продажи электромобилей стремительно выросли, в этом году Tesla продала меньше автомобилей, чем в прошлом году, что свидетельствует о заметном спаде. Если говорить о Cybertruck, то автомобиль отзывали всего шесть раз в этом году из-за ряда вопиющих технических проблем и непонятных дизайнерских решений. Это, вероятно, означало, что на время расследования сборки новых экземпляров могли прекращать.

Автомобиль также стал чем-то вроде красной тряпки для быка из-за его тесной связи с Илоном Маском, которого многие не любят все больше и больше из-за его поведения и высказываний.

Стоимость подержанных Cybertrucks также быстро падает, как ранее писало издание Futurism. Это свидетельствует о том, что все меньше людей хотят иметь у себя в гараже пикап от Tesla.