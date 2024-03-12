Весьма иронично, что ранее именно Instagram пытался скопировать TikTok, внедряя новый интерфейс с одной публикацией на экран и переориентируясь на видео, но теперь и сам TikTok хочет откусить кусок рынка компании Meta в сфере фотографий.

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Что известно

Источником информации выступает начальный код самого TikTok. В нем нашли строки, описывающие вероятное новое приложение. Текст сообщает, что сервис поможет пользователям "найти других единомышленников, которым нравятся фотопосты".

Функционал в основном приложении позволит пользователям синхронизировать фотопосты между обычным приложением TikTok (с видео) и профилем в новом приложении (с фотографиями).

В файлах последней сборки также нашли несколько вариаций иконки "TikTok Photos":



Возможные иконки приложения TikTok Photos / Фото TheSpandroid

Судя по всему, TikTok Photos будет запущено вскоре, но точной даты, конечно же, нет. Об этом говорит еще один кусок обнаруженного в коде текста: "TikTok Photos запустится скоро, и мы надеемся помочь вам привлечь новую аудиторию в новом приложении. Если переключатель включен, мы синхронизируем ваши публичные фотографии с новым приложением, независимо от того, закрыли вы всплывающее окно или нет".

Таким образом можно догадаться, что этот текст будет появляться на специальном оповещении, которое сообщит пользователям о запуске новой функции.

Пока нет никакой информации о том, когда именно можно ждать запуск. Компания делает это на фоне потенциального запрета в США, поэтому можно предположить, что и новый сервис также столкнется с проблемами.