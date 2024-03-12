Вельми іронічно, що раніше саме Instagram намагався скопіювати TikTok, впроваджуючи новий інтерфейс із однією публікацією на екран та переорієнтовуючись на відео, але тепер і сам TikTok хоче відкусити шматок ринку компанії Meta у сфері фотографій.

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Що відомо

Джерелом інформації виступає початковий код самого TikTok. У ньому знайшли рядки, що описують імовірний новий застосунок. Текст повідомляє, що сервіс допоможе користувачам "знайти інших однодумців, яким подобаються фотопости".

Функціонал в основному додатку дозволить користувачам синхронізувати фотопости між звичайним додатком TikTok (з відео) та профілем у новому застосунку (з фотографіями).

У файлах останньої збірки також відшукали кілька варіацій іконки "TikTok Photos":



Можливі іконки застосунка TikTok Photos / Фото TheSpandroid

Судячи з усього, TikTok Photos буде запущено незабаром, але точної дати, звісно ж, немає. Про це говорить ще один шматок виявленого в коді тексту: "TikTok Photos запуститься скоро, і ми сподіваємося допомогти вам залучити нову аудиторію в новому додатку. Якщо перемикач увімкнено, ми синхронізуємо ваші публічні фотографії з новим додатком, незалежно від того, закрили ви спливаюче вікно чи ні".

Таким чином можна здогадатися, що цей текст буде з'являтися на спеціальному сповіщенні, яке повідомить користувачам про запуск нової функції.

Наразі немає жодної інформації про те, коли саме можна чекати на запуск. Компанія робить це на тлі потенційної заборони в США, тож можна припустити, що й новий сервіс також зіткнеться з проблемами.