TikTok как никогда близок к блокировке в США: палата представителей приняла законопроект

Палата представителей Конгресса США дала зеленый свет новому законопроекту, направленному на блокировку TikTok, популярной платформы для обмена видео, принадлежащей китайской компании ByteDance. Этот законопроект, в отличие от своего предшественника, который так и не прошел через Сенат, имеет больше шансов на одобрение.

Законопроект, принят 360-58 голосами, является частью комплексного пакета санкций против иностранных противников, таких как Россия. Вместе с мерами по оказанию военной помощи Украине и Израилю, а также гуманитарной помощи Газе, законопроект о TikTok сейчас находится под усиленным вниманием.

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Особенность этого законопроекта также заключается в том, что включение в пакет помощи заставляет Сенат рассматривать его с большей срочностью, чем если бы он был представлен как отдельный законопроект.

Следует также заметить, что конкретный документ имеет больше сторонников, чем предыдущий. Обновленная формулировка продлевает срок, в течение которого ByteDance должен продать TikTok, предоставляя для этого год, а не шесть месяцев, как было запланировано ранее.

Это продолжение имеет целью предотвратить запрет TikTok, предлагая начальный период продажи девять месяцев с возможностью продления на три месяца, при условии прогресса в заключении сделки.

Поскольку большинство в Сенате принадлежит демократам, эксперты ожидают, что законопроект пройдет без проблем.

По сообщениям Bloomberg, главному юрисконсульту TikTok Эриху Андерсену грозит увольнение на фоне усилий компании, направленных на решение проблем национальной безопасности. Однако представитель TikTok опроверг эти заявления, назвав их абсолютно неправдивыми.

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Поскольку Сенат сейчас находится на перерыве, сроки дальнейших действий по законопроекту о TikTok остаются неопределенными. Однако, если он успешно пройдет через Сенат и попадет на стол президента Джо Байдена, он пообещал подписать его как закон.