В США таки прекратил работать TikTok

В Соединенных Штатах прекратило работать приложение TikTok. Недавно закон о запрете его работы в стране поддержал Верховный суд.

Так, 17 января Верховный суд США признал конституционным закон, запрещающий работу TikTok в стране с 19 января, если китайская компания ByteDance не продаст сервис. Суд объяснил свое решение беспокойством о возможности Китая собирать большие объемы данных об американских гражданах через приложение, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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TikTok приостановил работу в США

Отмечается, что TikTok прекратил работу в США в субботу вечером, 18 января по местному времени (ночью 19 января – по Киеву). Это произошло менее, чем за два часа до того, как запрет должен был вступить в силу.

На американцев, которые попытались воспользоваться приложением, ждали сообщения следующего содержания:

Извините, TikTok сейчас недоступен. В США вступил в силу закон о запрете TikTok. К сожалению, это означает, что сейчас вы не можете пользоваться TikTok,

или

Мы сожалеем, что закон США о запрете TikTok вступит в силу 19 января и заставит нас сделать наши сервисы временно недоступными. Мы работаем над тем, чтобы восстановить наш сервис в США как можно скорее, и мы ценим вашу поддержку. Пожалуйста, оставайтесь с нами.

или

В США был принят закон о запрете TikTok, к сожалению, это означает, что вы не можете использовать TikTok сейчас. Нам повезло, что президент Трамп отметил, что он будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, когда он вступит в должность. Пожалуйста, оставайтесь с нами.

К слову, после инаугурации, которая состоится 20 января, Трамп может возобновить работу приложения, отложив его запрет на 90 дней.