TikTok таки могут заблокировать в США уже в январе – Apple и Google призвали подготовиться

TikTok и материнская компания ByteDance не смогли отсрочить запрет, и потенциальное закрытие платформы угрожает 170 миллионам американских пользователей.

Апелляционный суд округа Колумбия отказал TikTok и его материнской компании ByteDance в удовлетворении просьбы о временном приостановлении действия закона, который заставил бы ByteDance выйти из TikTok или попасть под запрет в Соединенных Штатах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Постановление означает, что, если оно не будет отменено, а TikTok будет заблокирован 19 января. Еще и слишком, технологическим гигантам Apple и Google было поручено подготовиться к удалению приложения из своих магазинов.

Ранее на этой неделе TikTok и ByteDance подали петицию в Апелляционный суд США с просьбой предоставить дополнительное время для рассмотрения дела в Верховном суде США. Компании утверждали, что закон, если он будет применен, несправедливо закроет одну из самых популярных платформ в США, которой пользуются более 170 миллионов местных пользователей ежемесячно.

Однако апелляционный суд отклонил эту петицию, заявив, что TikTok не смог привести ни одного прецедента, когда суд блокировал бы закон Конгресса в ожидании рассмотрения в Верховном суде.

Чего хотят от TikTok

Закон, о котором идет речь, требует от ByteDance отказаться от права собственности на TikTok или столкнуться с запретом в США. Он также предоставляет правительству США широкие полномочия блокировать другие иностранные приложения, которые могут представлять риск для сбора персональных данных граждан США.

Министерство юстиции США (Минюст) утверждает, что постоянный контроль ByteDance над TikTok представляет "угрозу национальной безопасности", ссылаясь на опасения относительно возможного доступа китайского правительства к данным американских пользователей.

Однако TikTok утверждает, что данные пользователей приложения хранятся на серверах Oracle в США и решения о модерации контента, касающиеся американских пользователей, принимаются местными командами в стране, а не в Китае.

Заблокируют ли TikTok в США?

Если Верховный суд США не отменит закон, президент Джо Байден будет иметь полномочия предоставить 90-дневную отсрочку, начиная с 19 января, для того, чтобы ByteDance выполнила приказ о продаже. Однако этот срок совпадает с переходом власти 20 января, когда Дональд Трамп должен вступить в должность.

Хотя Трамп безуспешно пытался запретить TikTok во время своего предыдущего президентства, во время последней предвыборной кампании он заявил, что не допустит блокировки платформы.

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Между тем председатель Комитета Палаты представителей США по вопросам Китая поручил Apple и Google подготовиться к удалению TikTok из их магазинов приложений 19 января, если ByteDance не выполнит условия закона.