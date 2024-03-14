Разрешение на полет получено

Компания SpaceX получила от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) лицензию на третий испытательный полет гигантской ракеты Starship, информирует 24 Канал.

А тем временем SpaceX находится под следствием в США из-за использования Starlink россиянами

Когда состоится запуск?

Запуск запланирован на 08:00 по местному времени, в Украине именно будет 14:00 по киевскому времени. Это будет третий полетный тест для SpaceX, почти через год после первой попытки отправить Starship на орбитальную высоту.

Обновлено! SpaceХ сначала запланировала время начала трансляции на 13:30 по Киеву.

Перед началом сместила ее на 14:00, а затем на 14:30.

Очередной перенос на 15:00 из-за гражданских судов в Мексиканском заливе.

По состоянию на 14:30 запуск перенесли еще на полчаса. Старт Starship состоится через полчаса после начала трансляции. Не исключено, что SpaceX еще раз перенесет пуск, или вовсе отменит его.

Где смотреть трансляцию полета

Ранее SpaceX проводила прямые трансляции на своем YouTube канале, однако впоследствии они стали эксклюзивными для соцсети X, которой владеет Илон Маск, который является основателем и главой SpaceX.

Поэтому единственный способ посмотреть официальную прямую трансляцию Starship от SpaceX сегодня, это посетить страницу события на x.com.

Миссия имеет целью усовершенствовать достижения предыдущих полетов. Среди амбициозных целей:

успешное зажигание обеих ступеней во время подъема,

открытие и закрытие отсека полезной нагрузки Starship,

демонстрация передачи топлива на ускорителе,

первый в истории повторный запуск ракеты,

зажигание двигателя Raptor в космосе,

контролируемое возвращение Starship.

Читайте на сайте SpaceX запустила ракету с людьми на борту несмотря на трещину в уплотнителе: компания объяснила, почему

Предыдущие два запуска имели целью падение в Тихом океане вблизи Гавайских островов, а на этот раз Starship должен погрузиться в Индийский океан.