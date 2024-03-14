Дозвіл на політ отримано

Компанія SpaceX отримала від Федерального управління цивільної авіації США (FAA) ліцензію на третій випробувальний політ гігантської ракети Starship, інформує 24 Канал.

А тим часом SpaceX перебуває під слідством у США через використання Starlink росіянами

Коли відбудеться запуск?

Запуск запланований на 08:00 за місцевим часом, в Україні саме буде 14:00 за київським часом. Це буде третій польотний тест для SpaceX, майже через рік після першої спроби відправити Starship на орбітальну висоту.

Оновлено! SpaceХ спершу запланувала час початку трансляції на 13:30 за Києвом.

Перед початком змістила її на 14:00, а згодом на 14:30.

Станом на 14:00 старт перенесли на 15:00 через цивільні судна в Мексиканській затоці. Старт Starship відбудеться через пів години після початку трансляції. Не виключено, що SpaceX ще раз перенесе пуск, або зовсім скасує його.

Де дивитися трансляцію польоту

Раніше SpaceX проводила прямі трансляції на своєму YouTube каналі, однак згодом вони стали ексклюзивними для соцмережі X, якою володіє Ілон Маск, який є засновником та главою SpaceX.

Тож єдиний спосіб подивитися офіційну пряму трансляцію Starship від SpaceX сьогодні, це відвідати сторінку події на x.com.

Місія має на меті вдосконалити досягнення попередніх польотів. Серед амбітних цілей:

успішне запалювання обох ступенів під час підйому,

відкриття і закриття відсіку корисного навантаження Starship,

демонстрація передачі палива на прискорювачі,

перший в історії повторний запуск ракети,

запалювання двигуна Raptor в космосі,

контрольоване повернення Starship.

Читайте на сайті SpaceX запустила ракету з людьми на борту попри тріщину в ущільнювачі: компанія пояснила, чому

Попередні два запуски мали на меті падіння в Тихому океані поблизу Гавайських островів, а цього разу Starship має зануритися в Індійський океан.