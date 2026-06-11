Скандальный телефон Трампа разобрали на детали и подтвердили печальные подозрения

Когда на рынке появился смартфон под брендом Трампа, обещания о сугубо американском происхождении устройства вызвали немало скепсиса. Новое исследование специалистов по ремонту электроники расставило точки над "і", показав, что на самом деле скрыто под золотистым корпусом этого девайса.

Что нашли под крышкой Trump Mobile T1?

Специалисты известного ресурса iFixit провели детальную разборку смартфона Trump Mobile T1 и подтвердили догадки, которые ранее озвучивали журналисты. Устройство оказалось почти полной копией смартфона HTC U24 Pro, который выпустили еще в 2024 году. Чтобы доказать это, эксперты не только разобрали гаджет на части, но и воспользовались промышленным компьютерным томографом Lumafield.

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Действительно ли телефон Трампа изготовлен в Америке? Наша глубокая разборка показывает, что Trump Mobile T1 – это, по сути, окрашенный в золотой цвет и переименованный HTC U24 Pro,

– прокомментировал технический специалист iFixit Шахрам Мохтари.

Исследование показало, что внутренняя архитектура обоих телефонов буквально идентична. Расположение компонентов, форма плат, размещение винтов и даже защитных наклеек совпадают до мельчайших деталей.

Во время проверки специалисты провели интересный эксперимент: они переставили материнскую плату с HTC U24 Pro в корпус "президентского" телефона, и она заработала без каких-либо проблем. Это окончательно подтвердило, что технически это одно и то же устройство.

Минимальные изменения и китайские корни

Несмотря на заявления об "американских ценностях" в дизайне, изменения в Trump Mobile T1 имеют чисто косметический характер:

Например, инженеры заметили, что в T1 немного сместили вспышку, но для этого производитель просто удлинил гибкий кабель, не меняя саму плату.

Также несколько иным стал узор отверстий на алюминиевом шасси в районе динамиков.

Экран смартфона HTC имеет диагональ 6,8 дюйма, тогда как в характеристиках T1 указано 6,78 дюйма. Однако визуально и по результатам измерений эти панели кажутся абсолютно одинаковыми.

Основная начинка устройства также не оставляет сомнений в его происхождении. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Интересно, что в модели от Трампа используют память Micron (12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт постоянной), тогда как в протестированном HTC стояли модули от SK Hynix. Однако такие замены поставщиков являются обычной практикой для производителей электроники.

До сих пор HTC молчала о существовании T1. Это может означать, что они либо продали права на дизайн U24 Pro компании Trump Mobile, или, что более вероятно, они никогда не владели правами на этот дизайн с самого начала,

– добавил Шахрам Мохтари.

Как отмечает издание The Verge, большинство компаний, кроме таких гигантов как Apple или Google, заказывают разработку и изготовление смартфонов у сторонних производителей (ODM) в Китае. Смартфон T1, вероятнее всего, сошел с конвейера завода в провинции Гуандун, где уже были готовы инструменты и линии для выпуска HTC U24 Pro.

Загадка аккумулятора и реальные объемы продаж

Единственное существенное отличие между устройствами – это аккумулятор. В Trump Mobile T1 установлен элемент емкостью 19,35 ватт-часов, тогда как оригинальный HTC имеет 17,23 ватт-часов. Батарея для T1 изготовлена филиппинской компанией Newlix Mfg Inc., которая зарегистрирована только в 2025 году. Однако за большую емкость пришлось заплатить скоростью: телефон Трампа поддерживает зарядку мощностью всего 30 ватт, что вдвое меньше 60 ватт в HTC.

Выбор филиппинского поставщика батарей вместо китайского может свидетельствовать о небольших объемах производства. Недавние данные о утечке информации указывают на то, что Trump Mobile продала лишь около 30 000 устройств вместе с тарифными планами. Это существенно меньше первоначальных заявлений о 600 000 предварительных заказов.

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Сделано не в США

Что касается громкой маркировки "Assembled in USA", то специалисты скептически оценивают эти заявления. Хотя сборка из десяти готовых компонентов во Флориде теоретически возможна, основные части – шасси, экран и электроника – все равно приезжают из Китая. Настоящее производство смартфонов в США требует огромных инвестиций, профессиональной базы и десятилетий развития, чтобы построить заводы для каждого компонента.

В итоге iFixit поставила Trump Mobile T1 низкий балл за ремонтопригодность – только 3 из 10 возможных. Это объясняют отсутствием официальных инструкций по ремонту и запасных частей, что делает этот дорогой гаджет фактически одноразовым.