Пламя угасает после десятилетий

Газовый кратер Дарваза в Туркменистане, более известный как "Врата в ад", уже более 50 лет остается символом человеческой ошибки и одновременно – туристической достопримечательностью. Огонь, вырывающийся из кратера в центре пустыни Каракумы, образовался после неудачного советского бурения 1971 года. Тогда геологи случайно пробили подземный газовый карман, и во избежание выброса опасных газов, решили его поджечь. Результат оказался неожиданно долговременным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Alert.

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Пламя в кратере, диаметром до 70 метров и глубиной 30 метров, горело десятилетиями, выбрасывая метан – мощный парниковый газ, существенно влияющий на климат. Иногда огонь достигал 15 метров в высоту, почти не образуя дыма, а звук горения напоминал рев реактивного двигателя.

В 2025 году туркменские власти впервые заявили о значительном уменьшении интенсивности горения – более чем в три раза. По словам Ирины Лурьевой, директора государственной энергетической компании "Туркменгаз", пламя, которое когда-то было видно на километры, превратилось в слабый источник огня. Вокруг кратера пробурили многочисленные скважины для улавливания метана, чтобы уменьшить экологическую нагрузку.

Предположительно, это стало результатом долговременной кампании властей, целью которой является окончательно потушить пожар. Еще в 2010 году правительство рассматривало возможность его ликвидации, но только в 2022 году было принято решение о постепенном угасании. В 2023-м разработали проект прекращения горения.

Несмотря на свою опасность, "Ворота в ад" стали одной из самых известных туристических локаций в Туркменистане. В 2018 году кратер официально назвали "Сиянием Каракумов", однако в сознании мира он остался "Воротами в ад". Место привлекало исследователей, среди которых – канадский ученый Джордж Короунис, который в 2013 году спустился на дно кратера и обнаружил там уникальные бактерии, способные выживать в крайне экстремальных условиях.