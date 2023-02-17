Ледник Твейтса сегодня имеет площадь 120 000 квадратных километров, в то время как в 2010 году она составляла около 192 000 квадратных километров. Стремительное уменьшение площади заставляет исследователей уделять ему все больше внимания.
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Человечество в опасности
Используя торпедообразного робота для детального изучения, исследователи обнаружили, что на этом критически важном шельфе начинают появляться трещины и "лестничные" образования – тревожные признаки того, что он претерпевает быстрые изменения в связи с ускорением климатических изменений.
Робот Icefin отправился на глубину почти 610 метров под поверхностью через пробуренную скважину. Дистанционно управляемый робот собрал изображения и видео, а также важные данные, включая температуру и соленость воды. Робот может подплывать к разным местам под водой и собирать данные со дна до льда.
Робот Icefin / Фото Роб Роббинс, USAP
Мы обнаружили, что, несмотря на небольшие объемы таяния, все еще происходит быстрое отступление ледника, поэтому, кажется, не нужно много, чтобы вывести ледник из равновесия,
– говорит Питер Дэвис, океанограф Британской антарктической службы.
Когда, а не если
Исследователей беспокоят массивные трещины, приводящие к ускоренному таянию, что в конечном итоге может привести к расколу и "обвалу ледникового шельфа".
Несмотря на такую удаленность, последствия того, что произойдет на леднике Твейтс, повлияют на всех,
– сказал Дэвис в интервью CNN.
Словом, вопрос не в том, разрушится ли ледник Твейтса, а в том, когда это произойдет. Это означает, что изучение региона может позволить нам лучше подготовиться к неизбежной катастрофе.