Ледник Твейтса сегодня имеет площадь 120 000 квадратных километров, в то время как в 2010 году она составляла около 192 000 квадратных километров. Стремительное уменьшение площади заставляет исследователей уделять ему все больше внимания.

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Человечество в опасности

Используя торпедообразного робота для детального изучения, исследователи обнаружили, что на этом критически важном шельфе начинают появляться трещины и "лестничные" образования – тревожные признаки того, что он претерпевает быстрые изменения в связи с ускорением климатических изменений.

Последствия, как следует из названия ледника, могут быть катастрофическими. Если он разрушится, это может привести к повышению уровня моря более чем на метр, что может представлять серьезную угрозу для прибрежных поселений всего мира.

Робот Icefin отправился на глубину почти 610 метров под поверхностью через пробуренную скважину. Дистанционно управляемый робот собрал изображения и видео, а также важные данные, включая температуру и соленость воды. Робот может подплывать к разным местам под водой и собирать данные со дна до льда.



Робот Icefin / Фото Роб Роббинс, USAP

Собранные данные, по словам исследователей, показывают, что ледник тает медленнее, чем ожидалось по сравнению с предыдущими прогнозами – в среднем от 2 до 5,4 метров в год.

Мы обнаружили, что, несмотря на небольшие объемы таяния, все еще происходит быстрое отступление ледника, поэтому, кажется, не нужно много, чтобы вывести ледник из равновесия,

– говорит Питер Дэвис, океанограф Британской антарктической службы.

Когда, а не если

Исследователей беспокоят массивные трещины, приводящие к ускоренному таянию, что в конечном итоге может привести к расколу и "обвалу ледникового шельфа".

Несмотря на такую удаленность, последствия того, что произойдет на леднике Твейтс, повлияют на всех,

– сказал Дэвис в интервью CNN.

Словом, вопрос не в том, разрушится ли ледник Твейтса, а в том, когда это произойдет. Это означает, что изучение региона может позволить нам лучше подготовиться к неизбежной катастрофе.