Льодовик Твейтса сьогодні має площу 120 000 квадратних кілометрів, тоді як у 2010 році вона становила близько 192 000 квадратних кілометрів. Стрімке зменшення площі змушує дослідників приділяти йому все більше уваги.
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Людство в небезпеці
Використовуючи торпедоподібного робота для детального вивчення, дослідники виявили, що на цьому критично важливому шельфі починають з'являтися тріщини й "сходові" утворення — тривожні ознаки того, що він зазнає швидких змін у зв'язку з прискоренням кліматичних змін.
Робот Icefin відправився на глибину майже 610 метрів під поверхнею через пробурену свердловину. Дистанційно керований робот зібрав зображення та відео, а також важливі дані, включаючи температуру та солоність води. Робот може підпливати до різних місць під водою та збирати дані з дна аж до льоду.
Робот Icefin / Фото Роб Роббінс, USAP
Ми виявили, що, попри невеликі обсяги танення, все ще відбувається швидкий відступ льодовика, тому, здається, не потрібно багато, щоб вивести льодовик з рівноваги,
– каже Пітер Девіс, океанограф Британської антарктичної служби.
Коли, а не якщо
Дослідників турбують масивні тріщини, які призводять до прискореного танення, що в кінцевому підсумку може спричинити розкол та "обвал льодовикового шельфу".
Попри таку віддаленість, наслідки того, що станеться на льодовику Твейтс, вплинуть на всіх,
– сказав Девіс в інтерв'ю CNN.
Словом, питання не в тому, чи зруйнується льодовик Твейтса, а в тому, коли це станеться. Це означає, що вивчення регіону може дозволити нам краще підготуватися до неминучої катастрофи.