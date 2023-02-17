Льодовик Твейтса сьогодні має площу 120 000 квадратних кілометрів, тоді як у 2010 році вона становила близько 192 000 квадратних кілометрів. Стрімке зменшення площі змушує дослідників приділяти йому все більше уваги.

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Людство в небезпеці

Використовуючи торпедоподібного робота для детального вивчення, дослідники виявили, що на цьому критично важливому шельфі починають з'являтися тріщини й "сходові" утворення — тривожні ознаки того, що він зазнає швидких змін у зв'язку з прискоренням кліматичних змін.

Наслідки, як випливає з назви льодовика, можуть бути катастрофічними. Якщо він зруйнується, це може призвести до підвищення рівня моря більш ніж на метр, що може становити серйозну загрозу для прибережних поселень всього світу.

Робот Icefin відправився на глибину майже 610 метрів під поверхнею через пробурену свердловину. Дистанційно керований робот зібрав зображення та відео, а також важливі дані, включаючи температуру та солоність води. Робот може підпливати до різних місць під водою та збирати дані з дна аж до льоду.



Робот Icefin / Фото Роб Роббінс, USAP

Зібрані дані, за словами дослідників, показують, що льодовик тане повільніше, ніж очікувалося, порівняно з попередніми прогнозами – в середньому від 2 до 5,4 метра на рік.

Ми виявили, що, попри невеликі обсяги танення, все ще відбувається швидкий відступ льодовика, тому, здається, не потрібно багато, щоб вивести льодовик з рівноваги,

– каже Пітер Девіс, океанограф Британської антарктичної служби.

Коли, а не якщо

Дослідників турбують масивні тріщини, які призводять до прискореного танення, що в кінцевому підсумку може спричинити розкол та "обвал льодовикового шельфу".

Попри таку віддаленість, наслідки того, що станеться на льодовику Твейтс, вплинуть на всіх,

– сказав Девіс в інтерв'ю CNN.

Словом, питання не в тому, чи зруйнується льодовик Твейтса, а в тому, коли це станеться. Це означає, що вивчення регіону може дозволити нам краще підготуватися до неминучої катастрофи.