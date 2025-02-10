Ученые наконец ответили, было ли иранское землетрясение 2024 года испытанием ядерного оружия

Через несколько минут после того, как 5 октября 2024 года в Иране произошло землетрясение, поползли слухи о том, что оно не было естественным. Многие до сих пор убеждены, что это могло быть испытание ядерного оружия. Ученые заинтересовались этим вопросом и взялись проверять. Вот их выводы.

Что это было

Исследователи во главе с Университетом Джона Хопкинса опровергли утверждения о ядерном оружии в исследовании, опубликованном 3 февраля в журнале Seismica. Их работа подтверждает, что землетрясение было естественным сейсмическим событием, одновременно подчеркивая риск использования научной дезинформации в военных целях в периоды геополитической напряженности, сообщает 24 Канал.

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Вокруг этого события развернулась целенаправленная дезинформационная кампания, которая продвигала идею о том, что это было ядерное испытание, что не часто случается во время землетрясений. Это показывает, как геофизические данные играют важную роль в геополитическом кризисе,

– говорит Бенджамин Фернандо из Университета Джона Хопкинса, который возглавлял исследование.

Менее чем через год после нападения ХАМАСа на Израиль произошло землетрясение магнитудой 4,5 (по данным Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – 4,2) примерно в 50 километрах к юго-западу от иранского города Семнан и в 216 километрах к востоку от столицы, Тегерана.

Через несколько месяцев Фернандо и его коллеги проанализировали это событие, используя общедоступные данные со станций сейсмического мониторинга. Сейсмологи изучают землетрясения, регистрируя их сейсмические волны из разных точек планеты. Они пришли к выводу, что источником землетрясения "было то, что мы называем обратным разломом - движение, связанное с разрушением земной коры при столкновении Аравийской и Евразийской плит", объяснил Фернандо. Ученые категорически исключили любую связь между этим событием и ядерными испытаниями, которые якобы могли проводиться под землей в горах.

Ядерные испытания имеют совсем другие признаки, которые являются взрывоопасными,

– добавил Фернандо.

Кроме того, Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которая отслеживает ядерные испытания по всему миру, подтвердила, что подобные землетрясения происходили в этом регионе в 2015 и 2018 годах. Из-за своего расположения между Арабской и Евразийской тектоническими плитами, сближающихся, Иран, как известно, является сейсмически активным регионом.

Ядерная программа Ирана была в центре напряженности на Ближнем Востоке в течение десятилетий. Страна утверждает, что разрабатывает такое оружие с мирными намерениями, однако риторика и поведение ее правительства свидетельствуют об обратном. Поэтому такие страны, как США, пытаются помешать этим планам. Граждане демократических государств, естественно, беспокоятся из-за появления ядерного оружия у религиозных фанатиков. Поэтому неудивительно, что уже через несколько минут после землетрясения по сети распространялись теории об испытаниях.

Как отмечают ученые в новом исследовании, газеты по всему миру быстро подхватили ажиотаж, в том числе в США, Франции, Великобритании, Израиле, Индии, Пакистане и Зимбабве. Даже ведущие англоязычные СМИ предполагали, что это событие могло быть ядерным испытанием.

В конце концов, исследование подчеркивает, как научная дезинформация может иметь ужасные глобальные последствия.