К 2035 году в космосе должны появиться аппараты на ядерных двигателях

Новая дорожная карта прокладывает путь для ядерных космических аппаратов до середины 2030-х годов. Космические агентства и компании возлагают надежды на этот новый способ обеспечивать питание спутников и космических кораблей, чтобы продлить их срок эксплуатации.

Ядерная энергия трансформирует космическую отрасль

Консорциум компаний только что завершил первый годовой этап в 11-летнем проекте, который намерен вывести на орбиту первый космический буксир с ядерным двигателем. RocketRoll прокладывает путь для передовых силовых установок, которые обеспечат выполнение долговременных космических миссий. Это решающий шаг, который продемонстрирует эффективность и возможности новой технологии, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление ЕКА.

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Существует много различных видов ракетного топлива, которые имеют различные преимущества и недостатки. Одним из самых больших минусов является то, что топливо занимает драгоценное пространство на космическом корабле. Кроме того, когда топливо исчерпано, ваш космический корабль остается дрейфовать в космосе.

Ядерный двигатель может быть в несколько раз эффективнее самого эффективного химического двигателя или превышать электрическую мощность, ограниченную солнечной энергией, таким образом позволяя проводить исследования там, где ни одна другая технология не может,

– отмечается на сайте ESA Commercialization Gateway.

В начале RocketRoll "будет исследовать преимущества использования буксира на ядерно-электрической тяге над классическими движущими системами для сложных миссий. Впоследствии технология "может быть использована на поверхности Луны или Марса для питания будущих населенных пунктов или роботизированного исследования Солнечной системы, или в космосе с другой целью, кроме движущей силы".

Стратегия "заключается в разработке целого ряда решений для ядерной энергетики, от радиоизотопных до систем расщепления". Иными словами, как именно будет вырабатываться ядерная энергия на борту технологического демонстратора, еще предстоит выяснить.

Работать над этим будут разные страны, компании и космические агентства, чтобы в результате разработать совместные решения: