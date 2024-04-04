Такое расположение поможет одному спутнику полностью заблокировать Солнце, открывая для исследования лишь его корону – регион, который, как известно, является сложным для наблюдений.

А тем временем Солнечный зонд Parker впервые наблюдал плазменные завихрения коронального выброса массы

Как все это будет работать?

Успех этой миссии зависит от точного позиционирования, что требует от спутников выравнивания "с точностью до миллиметра". Для этого будут использованы сложные навигационные системы, радиосвязь, камеры и лазерные лучи, которые позволят спутникам функционировать вместе как единое целое на расстоянии 150 метров. ESA признает огромные технические вызовы, связанные с организацией такой координации.

Основная цель миссии, известной как Proba-3, заключается в том, чтобы продлить период наблюдения солнечных затмений до шести часов, что будет способствовать всестороннему изучению солнечной короны. Ученые отмечают важность понимания этого загадочного региона из-за его влияния на погодные условия на Земле.

Повышенная температура короны по сравнению с поверхностью Солнца приводит к образованию солнечных ветров, вихрей плазмы и корональных выбросов массы, которые в свою очередь приводят к образованию полярных сияний и перебоев с радиосвязью на Земле.

Хотя существующие коронографы позволяют изучать солнечную корону, их возможности остаются ограниченными из-за рассеивания света. Предложенная конфигурация спутника решает эту проблему путем размещения затемняющего диска между Солнцем и точкой наблюдения.

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В отличие от попыток достичь этого с помощью одного спутника, что считается непрактичным, ЕКА выбирает систему, состоящую из двух спутников, расположенных на расстоянии 150 метров друг от друга.

Запуск миссии Proba-3 запланирован на сентябрь 2024 года, хотя выбор ракеты-носителя пока что не разглашается.