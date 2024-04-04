Таке розташування допоможе одному супутнику повністю заблокувати Сонце, відкриваючи для дослідження лише його корону – регіон, який, як відомо, є складним для спостережень.

А тим часом Сонячний зонд Parker вперше спостерігав плазмові завихрення коронального викиду маси

Як все це працюватиме?

Успіх цієї місії залежить від точного позиціонування, що вимагає від супутників вирівнювання "з точністю до міліметра". Для цього будуть використані складні навігаційні системи, радіозв'язок, камери і лазерні промені, які дозволять супутникам функціонувати разом як єдине ціле на відстані 150 метрів. ESA визнає величезні технічні виклики, пов'язані з організацією такої координації.

Основна мета місії, відомої як Proba-3, полягає в тому, щоб продовжити період спостереження сонячних затемнень до шести годин, що сприятиме всебічному вивченню сонячної корони. Вчені наголошують на важливості розуміння цього загадкового регіону через його вплив на погодні умови на Землі.

Підвищена температура корони порівняно з поверхнею Сонця призводить до утворення сонячних вітрів, вихорів плазми та корональних викидів маси, які своєю чергою призводять до утворення полярних сяйв та перебоїв з радіозв'язком на Землі.

Хоча існуючі коронографи дають змогу вивчати сонячну корону, їхні можливості залишаються обмеженими через розсіювання світла. Запропонована конфігурація супутника вирішує цю проблему шляхом розміщення затемнюючого диска між Сонцем і точкою спостереження.

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На відміну від спроб досягти цього за допомогою одного супутника, що вважається непрактичним, ЄКА обирає систему, що складається з двох супутників, розташованих на відстані 150 метрів один від одного.

Запуск місії Proba-3 запланований на вересень 2024 року, хоча вибір ракети-носія поки що не розголошується.