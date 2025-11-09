Забезпечення астронавтів їжею є однією з головних перешкод на шляху до тривалих космічних місій на Місяць чи Марс. Наразі продукти доставляють із Землі на Міжнародну космічну станцію, але для далеких подорожей такий підхід є непрактичним, дорогим і технічно складним, розповідає 24 Канал з посиланням на Space.com.

Для розв'язання цієї проблеми Європейське космічне агентство (ESA) в рамках програми Terrae Novae Exploration Programme запустило проєкт HOBI-WAN. Його мета – протестувати виробництво в космосі білкового порошку під назвою Solein.

Що таке Solein?

Solein Білковий порошок, розроблений фінською компанією Solar Foods. Його виробляють за допомогою мікробів, які живляться вуглекислим газом, водою та електрикою. Цей інноваційний продукт називають "їжею з повітря", і він може стати екологічною альтернативою традиційним джерелам білка, таким як м'ясо та соя.

За своїм складом Solein дуже поживний. Він містить близько 65 – 70% білка, 5 – 8% жирів, 10 – 15% харчових волокон та 3 – 5% мінеральних речовин. Його білковий профіль схожий на висушену яловичину або сою. Крім того, порошок є джерелом заліза, клітковини та вітамінів групи B.

Технологія виробництва Solein вже доведена на Землі, але для космосу її доведеться адаптувати. Наприклад, на нашій планеті джерелом азоту для синтезу білка служить аміак. У космосі ж для цього планують використовувати сечовину – органічну сполуку, що міститься в сечі астронавтів.

Як виготовлятимуть Solein у космосі?

Наразі ця технологія ще не відпрацьована. Протягом наступних восьми місяців Solar Foods спільно з підрядником OHB System AG працюватиме над розробкою технології для тестування виробництва Solein у космосі. Якщо наземні випробування будуть успішними, виробництво випробують на борту МКС.

Як зазначила головна наукова співробітниця ESA з досліджень Анжелік Ван Омберген, цей проєкт допоможе підвищити автономність, стійкість і добробут астронавтів у довготривалих місіях.

За словами старшого віцепрезидента Solar Foods Артту Лууканена, мета проєкту – підтвердити, що організми ростуть у космічному середовищі так само як на Землі, та розробити основи технології газової ферментації в космосі, чого раніше ніхто не робив. Головним викликом є поведінка газів і рідин в умовах мікрогравітації, що може суттєво вплинути на транспортування поживних речовин до мікробів Solein.