Инженер прожил в замкнутом пространстве под водой 120 дней, побив рекорд

Аэрокосмический инженер Рудигер Кох провел около четырех месяцев в капсуле площадью почти 30 квадратных метров на глубине 11 метров под поверхностью Карибского моря. Он установил официальный рекорд Гиннеса за самое долгое время под водой без сброса давления. Его целью было доказать, что океаны являются возможной средой обитания для будущей экспансии человека.

Эксперимент завершен

Выйдя на поверхность, Рудигер Кох заявил, что ему "почти жаль", что это "замечательное приключение" закончилось. "Мне очень понравилось время, проведенное здесь", – говорит 59-летний немецкий ученый. Он вспоминает, что наслаждался моментами, когда "все успокаивается, становится темно, а море светится". Свой рекорд он отпраздновал шампанским, сигарой и купанием, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ocean Builders.

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Кох провел около четырех месяцев в капсуле у побережья Панамы. Построенная компанией Ocean Builders, соучредителем которой является сам экспериментатор, она имела кровать, туалет, интернет, электричество, телевизор и велотренажер. Однако в ней не было душа, а доступ к пресной воде был ограниченным.

Как прошел эксперимент: видео

Подводные помещения были соединены с надводной капсулой трубой со спиральной лестницей. Однако лестница была предназначена только для посетителей, таких как врач, семья и друзья, которые приносили продукты.

Капсула также была оборудована четырьмя камерами, чтобы убедиться, что Кох не поднимается на поверхность.

Нам нужны были свидетели, которые наблюдали и проверяли 24/7 в течение более чем 120 дней. Предыдущий рекорд был установлен Джозефом Дитури, американцем, который жил в подводном домике во Флориде в течение 100 дней, – говорит Сусана Рейес, судья Книги рекордов Гиннеса, которая подтвердила новый мировой рекорд.

Целью пребывания Коха под водой было продемонстрировать потенциал к заселению океанов. Его компания Ocean Builders работает над вопросами устойчивой жизни под водой. Она разрабатывает проекты таких домов.

Выйти в океан — это то, что мы должны сделать. Это было бы вкладом в восстановление таких вещей, как рифы. Наша технология позволит цивилизации выйти в море и откроет океан как новый рубеж с непревзойденным качеством жизни,

– сказал Кох в интервью CBS, хотя и не объяснил, каким образом капсулы Ocean Builder могут способствовать этому экологическому видению.

"Мы верим, что, научившись жить на воде, мы откроем новую волну экологически устойчивых инноваций, которые приведут к более устойчивой жизни на суше", – добавил экспериментатор.

Пока нет сообщений о том, как длительное пребывание повлияло на здоровье мужчины. Он находился под постоянным медицинским наблюдением, поэтому должны существовать отчеты об этом. Неизвестно, будут ли они публиковаться.