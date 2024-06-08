Гибель астронавта, который первым облетел Луну: жуткий момент авиакатастрофы

7 июня известный американский астронавт в отставке Уильям Андерс разбился на собственном самолете. В сеть попали кадры с места аварии.

Астронавт погиб недалеко от островов Сан-Хуан во время пилотирования собственного самолета Т-34 Mentor.

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Последний полет Андерса

На распространенном в сети видео видно, как самолет Андерса падает в воду, а затем взрывается. Это произошло в водах Западной Австралии недалеко от острова Оркас.

Представители береговой охраны Тихоокеанского северо-запада США сообщили, что катастрофа произошла около 11:45. Впоследствии смерть астронавта подтвердил его сын, подполковник ВВС США в отставке Грег Андерс.

Момент падения самолета Андерса в море: смотрите видео

Кто такой Уильям Андерс

Родился в 1933 году. Член экипажа корабля "Аполлона-8", который первым облетел вокруг Луны. Старт "Аполлона-8" с астронавтами Фрэнком Борманом, Джеймсом Ловелом и Уильямом Андерсом на борту состоялся 21 декабря 1968 года. Полет к Луне длился менее трех суток - 66 часов 16 минут 21,79 секунд. Корабль вышел на окололунную орбиту в рождественский сочельник, 24 декабря, и оставался на ней в течение более 20 часов, сделав 10 оборотов вокруг Луны. Кроме того, считается, что именно Андерс сделал легендарное фото "Восход Земли", которое показало человечеству другой взгляд на нашу планету.

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