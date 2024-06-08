Астронавт загинув неподалік островів Сан-Хуан під час пілотування власного літака Т-34 Mentor.

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Останній політ Андерса

На поширеному в мережі відео видно, як літак Андерса падає у воду, а потім вибухає. Це сталося у водах Західної Австралії неподалік острова Оркас.

Представники берегової охорони Тихоокеанського північного заходу США повідомили, що катастрофа сталася близько 11:45. Згодом смерть астронавта підтвердив його син, підполковник ВПС США у відставці Грег Андерс.

Момент падіння літака Андерса у море: дивіться відео

Хто такий Вільям Андерс

Народився у 1933 році. Член екіпажу корабля "Аполлона-8", який першим облетів навколо Місяця. Старт "Аполлона-8" з астронавтами Френком Борманом, Джеймсом Ловелом і Вільямом Андерсом на борту відбувся 21 грудня 1968 року. Політ до Місяця тривав менше трьох діб — 66 годин 16 хвилин 21,79 секунд. Корабель вийшов на навколомісячну орбіту в різдвяний святвечір, 24 грудня, і залишався на ній протягом понад 20 годин, зробивши 10 обертів навколо Місяця. Крім того, вважається, що саме Андерс зробив легендарне фото "Схід Землі", яке показало людству інший погляд на нашу планету.

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